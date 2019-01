Vorlese-Kreisentscheid der Realschulen in Gunzenhausen

Schülerin Jule Prenzel aus Roth hatte die Nase vorn - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Bestnoten für Aussprache, Lesetempo und Atmosphäre: Jule Prenzel holte sich beim Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs der mittelfränkischen Realschulen den ersten Platz und ist damit eine Runde weiter. Gastgeber für den Kreisentscheid war die Mädchenrealschule Hensoltshöhe.

Die drei Sieger des Wettbewerbs Jule Prenzel, Marco Kugler und Jane Eberz (mit Urkunden, von links) freuten sich mit den Juroren und Gastgeberin Anita Blasig, Leiterin der Mädchenrealschule, über ihren Erfolg. © Michaela Pirling



Dazu angetreten waren 13 Jungen und Mädchen aus den siebten Klassen der Mädchenrealschule Abenberg, der Wilhelm-von-Stieber-Realschule Roth, der Hermann-Stamm-Realschule Schwabach, der Senefelder-Schule Treuchtlingen, der Staatlichen Realschule Wassertrüdingen, der Staatlichen Realschule Weißenburg und der Gastgeberschule. Gespannt und etwas aufgeregt warteten sie in der Aula darauf, die Zuhörer mit hinein "in die wunderbare Welt der Bücher" nehmen zu können, wie es die Gunzenhäuser Schulleiterin Anita Blasig in ihrer Begrüßung formulierte.

Per Los wurde die Reihenfolge der Teilnehmer festgelegt, die dann zunächst Zeit hatten, das ausgewählte Buch kurz in eigenen Worten vorzustellen. Anschließend lasen sie drei Minuten lang eine selbstgewählte Passage daraus vor. Die sechsköpfige Jury — bestehend aus der Gunzenhäuser Büchereileiterin Carolin Bayer, den Buchhändlern Thomas Fischer (Buchhandlung Fischer), Ester Kretzschmar (Buchhandlung Francke) und Melena Renner (Buchhandlung am Färberturm) sowie den beiden Redakteuren Tina Ellinger (Altmühl-Bote) und Markus Steiner (Weißenburger Tagblatt) — bewertete Lesetechnik, Vortragsgestaltung und Einführung. Dabei kam es unter anderem auf die Aussprache, die Betonung, das Lesetempo sowie Gestik und Mimik an.

Keine leichte Aufgabe also, lagen die meisten Schüler in ihrem Können doch recht eng beieinander. Nach einer kurzen Beratung kürten die Juroren schließlich Jule Prenzel von der Wilhelm-von-Stieber-Realschule Roth als Siegerin. Auf den zweiten Platz kam Marco Kugler von der Hermann-Stamm-Realschule Schwabach, Platz drei ging an Jane Eberz von der Mädchenrealschule Abenberg. Die beiden Erstplatzierten vertreten ihre Schulen beim Bezirksentscheid, der am 2. April in der Berthold-Brecht-Schule in Nürnberg ausgetragen wird.

Über Urkunden und Buchpreise als Anerkennung ihrer Leistung durften sich am Ende alle 13 Mädchen und Jungen freuen, ebenso über eine kleine Stärkung, für die Lehrerin Michaela Pirling gesorgt hatte. Bei ihr liefen die Fäden für die Organisation des Kreisentscheids in der Mädchenrealschule Hensoltshöhe zusammen. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung vom Kinderchor der 5. und 6. Klassen und Lara Fischer (Klasse 9 b) am Klavier.