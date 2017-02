Wachstein: Tierschutz leistet Käfighaltung Vorschub

GUNZENHAUSEN - Während sich Staaten wie China in Afrika riesige Landmengen unter den Nagel reißen, um die eigene Bevölkerung langfristig ernähren zu können, wird bundesweit der Ruf nach extensiver Landwirtschaft immer lauter. Doch auch schon vier Schweine in Freilandhaltung können für nachbarliche Beschwerden sorgen. Für die Fleischerzeuger hierzulande keine einfache Situation, näher beleuchtet wurde sie nun bei einem Vortrag in Wachstein.

Fleisch wollen die Deutschen schon essen, aber keine toten Tiere sehen: Immer „schizophrenere Züge“ weise der Verbraucher in dieser Diskussion auf, monierte Referent Roland Bundschuh im Gasthaus Oster. Foto: dpa



Die Produktion von Fleisch steigt weltweit immer stärker an. Nach Gewicht ist, dank der Aquakulturtechnik, der Fisch auf Platz eins. Den zweiten Rang hält noch das Schwein, es wird aber wohl in den nächsten Jahren vom Geflügel überholt, schätzte Ralf Bundschuh im Wachsteiner Gasthaus Oster die Lage ein. Der Markt werde sich zunehmend weiter spalten, prognostizierte der Referent vom Institut für Ernährungswirtschaft und Märkte bei der Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) München. Einmal soll der Verbraucher über Billigware erreicht werden, der Marktanteil liegt hier in Deutschland bei 80 Prozent. Die restlichen 20 wiederum sind hochwertige Waren mit verschiedenen Labels (die etwa für Tierwohl oder Regionalität stehen), mit steigender Tendenz.

Zunehmend gespalten ist laut Bundschuh nicht nur der Markt, sondern auch die Bevölkerung. "Der Verbraucher lebt in einer anderen Welt als der Erzeuger", so Bundschuh. Die Konsumenten diskutierten aus einer Position des Luxus heraus darüber, wie Landwirtschaft vonstattengehen solle. Biologisch lautet dabei nicht selten die Antwort. Das allerdings ist nach Worten des Referenten weltweit nicht umsetzbar und würde 40 Prozent der Menschheit in Hungersnöte stürzen. Denn Bio verbrauche viel mehr Fläche und sei extrem wetterabhängig. Hier seien eklatante Ernteausfälle zu befürchten.

Dessen ungeachtet werde hierzulande immer mehr auf die ökologische Landbewirtschaftung gepocht. Man müsse sich die Frage stellen, ob man wirklich einen "Naturpark Deutschland" und sich vom Weltmarkt abkoppeln beziehungsweise anderen Ländern die Ernährung der Erdbevölkerung überlassen wolle. Eine Melange aus Politikern, NGOs und Medien lasse das Rad derzeit immer schneller in Richtung Naturpark rollen.

Referent Ralf Bundschuh warf die Frage auf, ob Deutschland die Ernährung der Erdbevölkerung den anderen überlassen möchte. Foto: Jürgen Leykamm



Der Verbraucher springe auf den fahrenden Karren auf, weise dabei aber durchaus schizophrene Züge auf. So wolle er zwar keine Massentierhaltung, aber günstig einkaufen, wolle Fleisch, aber keine toten Tiere. Das Gewissen solle beruhigt werden, ohne sein eigenes Verhalten zu ändern. Als Schuldiger werde schnell die Landwirtschaft ausgemacht. Da sei es "schon praktisch, wenn das eine Bundesumweltministerin ebenso sieht", so Bundschuh mit Blick auf deren Plakataktion.

Laut Umfragen sei der Verbraucher bereit, für Hochwertiges mehr zu zahlen. Beim Blick in den Einkaufswagen spiegle sich diese Bereitschaft aber nicht wider. Wer mehr Tierwohl fordere, müsse sich darüber im Klaren sein, dass das die Produktionskosten erhöhe und die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt verringere.

Das Verbannen der Käfighaltung aus Deutschland habe dazu geführt, dass die Produktion ins Ausland verlagert worden sei: Käfige schossen laut Bundschuh in Tschechien, Polen (mittlerweile Spitzenreiter Europas bei der Geflügelproduktion) und der Ukraine aus dem Boden. Dort wurde jüngst ein Betrieb in Käfighaltung gebaut, dessen Output fast der gesamten bayerischen Geflügelproduktion entspricht.

Ähnlich sei es den Schweden ergangen mit ihren verschärften Regelungen für Halter von Schweinen, deren Fleisch wird mittlerweile importiert. In Spanien schnellte die Schweineproduktion in die Höhe, sie ist dort meist in der Hand von Großunternehmen und Genossenschaften. Die kleinbäuerliche Familie in Deutschland müsse um jede Stallgenehmigung zittern. "Wir schießen unsere eigene Produktion ab – und die anderen freuen sich!" Für Bundschuh steht deshalb fest: Das Tierschutzziel ist klar verfehlt.

Der Referent sieht nur einen Ausweg aus dem Dilemma: die freiwillige Selbstverpflichtung. Mehrkosten für Tierwohl und andere Labels müssten auch vom Verbraucher entlohnt werden. Der solle nicht mittels Ideologie, sondern mit dem Geldbeutel entscheiden, welche Landwirtschaft er wolle, "sonst bleibt es ein unfaires Spiel". Die Bauern selbst und ihre Verbände forderte der Referent zu stärkerer Öffentlichkeitsarbeit auf.

Aus dem Publikum wurde aber zu bedenken gegeben, dass die Mehrentlohnung für das Einhalten von strengen Vorgaben des Tierwohls meist nur vorübergehend sei. Langfristig würden die Richtlinien dann zu Standards. Würden die dann nicht eingehalten, führe das zu einer Minderentlohnung. Mit der Frage, ob es denn in Zeiten weltweit knapper werdender Agrarflächen wirklich sinnvoll sei, ausgerechnet die landwirtschaftliche Gunstlage in Deutschland nicht für intensive Landwirtschaft zu nutzen, entließ der Referent sein Publikum, aus dem die klare Antwort kam: "Das wäre unverantwortlich."

JÜRGEN LEYKAMM

