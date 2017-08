Wahlkampf fast nur in den größeren Städten

GUNZENHAUSEN - Der Monat September ist nicht nur die Zeit der Gunzenhäuser Kirchweih, sondern auch die der Bundestags- und Landtagswahl. Also steht auf dem Schießwasen ein großes Zelt, das auch für eine politische Veranstaltung dienen könnte, ja geradezu dazu einlädt. Diese Konstellation hat sich die hiesige CSU schon mehrmals zunutze gemacht und absolute politische Schwergewichte nach Gunzenhausen geholt. Diesmal aber bleibt die Politik bei der Gunzenhäuser Kirchweih außen vor. Dafür will der CSU-Stadtverband ein anderes Ass zücken, und zwar in Frickenfelden.

Finanzminister Markus Söder beim Starkbieranstich auf der Kaiserburg in Nürnberg. Sein Auftritt in Frickenfelden könnte in ähnlicher Form ablaufen, wenn auch die äußeren Verhältnisse vielleicht nicht so gediegen sind. © News5/Grundmann



"Wir hatten schon den Stoiber, den Beckstein und den Seehofer", erinnert sich Friedrich Kolb, der Vorsitzende des Stadtverbands, mit Freude und ein wenig Stolz. Das große Kerwazelt zu füllen, sei stets eine Herausforderung, da müsse man mit Schwergewichten, also den wirklichen Spitzenpolitikern, aufwarten.

So hatte es Kolb auch diesmal im Sinn, vor der Bundestagswahl am 24. September sollte es wieder ein Highligth geben. Seine Blicke richteten sich auf Freitag, 8. September, den Tag vor der Eröffnung des Gunzenhäuser Volksfests, und auf Ministerpräsident Horst Seehofer, den CSU-Vorsitzenden. Seehofer war allerdings für diesen Termin nicht zu bekommen, musste Kolb mit Bedauern erfahren. Außerdem legte Bürgermeister Karl-Heinz Fitz seinen Parteifreunden von der CSU nahe, dass in diesem Jahr, wo es einen neuen Festwirt gibt, das Festzelt seine Premiere für Kirchweihzwecke haben sollte — was der CSU-Ortsvorsitzende einsah.

Damit war das Thema für den in Frickenfelden wohnenden Friedrich Kolb aber noch nicht durch. Immerhin steht in "Fricka" auch eine Kirchweih vor der Tür und ein Zelt vor dem Feuerwehrhaus. Und für diese Gelegenheit konnte die Gunzenhäuser CSU den bayerischen Finanzminister Markus Söder gewinnen. Der Nürnberger wird am Mittwoch, 6. September, um 18.30 Uhr ans Mikrofon treten. Nach Friedrich Kolbs Einschätzung wird Söder viele Leute nach Frickenfelden locken, da er als guter Bierzeltredner bekannt ist. Außerdem sei Söder in den letzten Jahren nur wenig im Gunzenhäuser Land in Erscheinung getreten. Vorher, als bayerischer Umweltminister, sei Söder öfter im Seenland gewesen. Die Leute seien neugierig, ihn wieder einmal live zu erleben, so die Hoffnung der CSU.

Wegen der Bundestagswahl werden in den nächsten Wochen auch in Mittelfranken zahlreiche Spitzenpolitiker auftreten, aber in aller Regel nicht im bevölkerungsschwachen Westmittelfranken. Die Großveranstaltungen konzentrieren sich auf Nürnberg und andere Städte. Henrik Ochsenkühn, der die Geschäftsstelle seiner Partei für den Wahlkreis Ansbach leitet, hatte zwar darauf gehofft, Kanzlerin Merkel nach Ansbach holen zu könen, aber das zerschlug sich, Merkel wird nun am 30. August in Erlangen sprechen. Dafür wird Gerd Müller, der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, am 11. September an der Hochschule in Triesdorf erwartet. Er nimmt um 16.45 Uhr an einer Diskussionsveranstaltung teil. Das Thema: "Für eine nachhaltige Entwicklungspolitik – Welchen Beitrag können Landwirtschaft und Wissenschaft leisten". Und der Europaabgeordnete Albert Dess aus der Oberpfalz wird am 15. September um 19 Uhr im Gasthaus Kleemann in Pfofeld die Wahlkampftrommel rühren.

SPD-Finale in Nürnberg

Für die SPD berichtet Kreisvorsitzender Harald Dösel (Weißenburg), dass Markus Rinderspacher, der Fraktionsvorsitzende im Landtag, sich am Mittwoch in Ansbach über das dortige Frauenhaus informierte. Und Kanzlerkandidat Martin Schulz wird seinen letzten Wahlkampfauftritt am 22. September in Nürnberg haben.

SPD-Direktkandidat Lutz Egerer (Petersaurach) wird an vielen Veranstaltungen und Podiumsdiskussionen präsent sein, aber kaum noch bei den klassischen Wahlversammlungen in einem Gasthaus. Diese Form habe sich wohl überlebt und finde immer weniger Zuspruch, so Dösels Erfahrung. Lutz Egerer wird sich unter anderen am Wochenmarkt in Gunzenhausen unters Volk mischen (31. August, 14. September), auch zur Kirchweiheröffnung in Gunzenhausen (9. September) wird er kommen.

Die mittelfränkischen Grünen haben immerhin Claudia Roth in ihr Gebiet locken können. Am Dienstag war die Bundestagsvizepräsidentin am Rothsee, besuchte die dortige LBV-Umweltstation und sprach später in Hilpoltstein. Und einen Trumpf haben die Grünen noch im Ärmel: Ihr Spitzenkandidat Cem Özdemir kommt am 30. August im Rahmen einer bundesweiten Tour nach Ansbach. Özdemir will mit Bürgern darüber sprechen, was sie bewegt, und Themen aus dem Wahlprogramm diskutieren. Das geschieht um 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) im "Posthof" Ansbach in der Bahnhofstraße 2.

