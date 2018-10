Wahlplakate: "Wesselmänner" und kleinere Exemplare

Für das Aufstellen und Aufhängen der Wahlplakate gibt es klare Regelungen durch Gesetze und Behörden - 28.09.2018 06:11 Uhr

GUNZENHAUSEN - GUNZENHAUSEN — "Anstand", "Unser Ministerpräsident", "Abschluss statt Ausschluss", "Armut bekämpfen" — auf hunderten von Wahlplakaten prangen derzeit Parolen wie diese, die das Wahlvolk am 14. Oktober an die Urnen locken und im Idealfall zur Stimmabgabe für den Kandidaten und seine Partei animieren sollen. Und die Frage stellt sich: Dürfen die Parteien ihre Plakate eigentlich hinhängen, wo sie wollen?

Wahlwerbung in Gunzenhausen: Sechs Wochen vor und drei Tage nach der Wahl dürfen die Groß- und Kleinplakate der Parteien in der Altmühlstadt stehen. © Foto: Jürgen Eisenbrand



Wahlwerbung in Gunzenhausen: Sechs Wochen vor und drei Tage nach der Wahl dürfen die Groß- und Kleinplakate der Parteien in der Altmühlstadt stehen. Foto: Foto: Jürgen Eisenbrand



"Die Parteien haben einen Rechtsanspruch darauf, auf Antrag ihre Plakate sechs Wochen vor der Wahl aufzuhängen", erklärt Klaus Stephan, der Leiter des Hauptamtes der Stadt Gunzenhausen. Einschränkungen gibt es dabei in der Altmühlstadt nur zwei: Die Großplakate, im Fachjargon "Wesselmänner" genannt, dürfen nur an bestimmten Stellen stehen – unter anderem am BayWa-Kreisel, an der Berufsschule, neben dem Bosch-Werk in Schlungenhof und an der Straße in Richtung Frickenfelden. "Diese Standorte werden zugewiesen", sagt Stephan.

Ansonsten gibt es — anders als in anderen Städten — in Gunzenhausen kaum Beschränkungen. "Wir bitten die Parteien lediglich, den Altstadtbereich freizuhalten", sagt der Chef des Hauptamtes. Das klappe auch ganz gut, die meisten Plakate würden ohnehin von dafür beauftragten Firmen aufgestellt beziehungsweise gehängt, und die wüssten, wo sie tätig werden dürfen.

Das betreffe auch das Thema Verkehrssicherheit: Plakate dürften an Kreuzungen die Sicht von Autofahrern nicht einschränken, und sie dürfen nicht an Verkehrszeichen angebracht werden, die den fließenden Verkehr betreffen: also etwa solche, die Vorfahrtregelungen vorschreiben. "Die Profis wissen das", sagt Stephan, und "zu 99 Prozent läuft das auch vernünftig ab."

Eine zahlenmäßige Beschränkung hat die Stadt für die Plakate im Format DIN A 1 nicht erlassen, die Parteien können also je nach Finanzkraft agieren. "Normale" Plakatkleber, also etwa Messe- oder Eventveranstalter, dürfen maximal 20 Werbebanner ins Straßenbild montieren — und das auch erst zwei Wochen vor der jeweiligen Veranstaltung und gegen Gebühr.

Nach dem Urnengang haben die Parteien dann drei Tage lang Zeit, um ihre großen und kleinen Werbetafeln wieder abzubauen, "jedenfalls wünschen wir uns, dass am Donnerstagmorgen alle wieder weg sind", sagt Hauptamtsleiter Stephan. Dank der angeheuerten Plakat-Profis funktioniere das auch ganz gut, und "wenn mal irgendwo ein Plakat vergessen wird, dann agieren wir schon mit Fingerspitzengefühl". Heißt: Statt gleich ein mögliches Bußgeld zu verhängen, werden die Parteien erst mal angerufen und auf das Versäumnis hingewiesen.

Manche Plakate verschwinden auch schon weit vor der Zeit: Zu Wochenbeginn meldete die Polizei, dass "im Stadtgebiet von Gunzenhausen in der Zeit von Sonntag, 21 Uhr, bis Montagmorgen 20 Wahlplakate der Partei "Die Linke" abmontiert und entwendet" wurden. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

eis