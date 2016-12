Wakeboardanlage: Die Naturschützer legen sich quer

GUNZENHAUSEN - Gerhard Wägemann ist eigentlich ein ruhiger, besonnener Mann. Aber in der jüngsten Sitzung des Zweckverbandes Brombachsee (ZVB) ging sein Puls, wie er selbst sagte, „schon kräftig nach oben“. Über „Stimmungsmache“ klagte der Landrat, über „extrem unverständliche“ Haltungen und „sehr, sehr heftige“ Stellungnahmen. Und der ZVB-Vorsitzende machte unmissverständlich klar, wer ihn derart auf die Palme gebracht hat: eine Art Große Koalition von Naturschützern.

Touristiker erhoffen sich Impulse fürs die Ferienregion, bei Naturschützern ist sie wenig beliebt: die Wakeboardanlage in Absberg, die im nächsten Jahr kräftig vergrößert werden soll. Foto: Wolfgang Dressler



Höhere und Untere Naturschutzbehörde, Bund Naturschutz (BN), Landesbund für Vogelschutz (LBV) — sie alle hatten Einwände gegen ein Projekt, von dem sich der ZVB eine erhebliche Attraktivitätssteigerung der Urlaubsregion erhofft: die Wakeboardanlage auf dem Kleinen Brombachsee bei Absberg. Seit Pfingsten 2016 ist dort bereits eine kleine Anlage in Betrieb, mit dem Bau von deren „großem Bruder“ will ein Investor im nächsten Jahr beginnen. Doch weil dazu der Bebauungsplan geändert werden muss, waren Naturschutzbehörden und -verbände zu Stellungnahmen aufgefordert.

Und die fielen nun gar nicht nach dem Wägemanns Gusto aus. Beispiel Höhere Naturschutzbehörde. Der warf Wägemann vor, „hintenrum Forderungen durchdrücken“ zu wollen, stellte aber im gleichen Atemzug klar, „dass wir Wege finden werden, es so zu machen, wie wir wollen“. Wobei man natürlich bestrebt sei, „die Wakeboardanlage so zu realisieren, dass Naturschutzbelange berücksichtigt werden“.

ZVB-Geschäftsführer Dieter Hofer ging anschließend in die Details: So habe die Ansbacher Behörde schon das Gutachten des Planers angezweifelt, der ZVB habe sich aber gerade für diesen entschieden, weil er Erfahrung im Bau solcher Anlagen habe: „Wir halten seine Planungen weiter für fundiert.“

Zudem kam aus Ansbach die Forderung, als Ausgleich für die zwölf Hektar Wasserfläche, die die Wakeboarder beanspruchen, 20 Hektar an ökologischer Ausgleichsfläche zu schaffen. Hofers Kommentar: „Dann könnten wir den See als Segelrevier vergessen.“ Der Wasserqualität sei die Anlage sogar förderlich, sagte Hofer: Es werde von den Boardern bewegt und könne so mehr Sauerstoff aufnehmen.

Immerhin: Der Forderung nach einer größeren Ruhezone für Wasservögel kommt der ZVB nach — aus zunächst vorgesehenen 1,3 werden vier Hektar, in denen die Tiere ungestört bleiben. Die aus Rücksicht gegenüber dem Haubentaucher geforderten 100 Meter Abstand zum Nordufer wird es allerdings nicht geben: „Unser Gutachter empfahl 10 bis 15 Meter, wir werden 50 Meter einhalten“, versprach Hofer.

Den LBV kritisierte er, weil der dem Gutachten des Planers pauschal jede wissenschaftliche Grundlage absprach, aber selbst keine neuen Erkenntnisse lieferte. „Die tun so, als ob es sich vor Ort um unberührte Natur handle“, sagte Hofer, dabei werde das Gebiet schon jetzt touristisch intensiv genutzt. Er sei sogar überzeugt, dass sich Wasservögel leichter an die Wakeboarder gewöhnen könnten, die immer die gleiche Bahn über den See zögen, als an Segler, die naturgemäß unterschiedliche Kurse nähmen.

Nicht in Mecklenburg

Auch der Bund Naturschutz bekam vom ZVB-Geschäftsführer noch eine mit: Der BN kritisiere, dass das „Ziel einer ruhigen Freizeitgestaltung nicht gewahrt werde, dabei ist dieses Ziel nirgendwo festgeschrieben“. Und hier musste auch der Landrat noch einmal seinen Ärger loswerden: Wenn er beim BN in Weißenburg von der „mittelfränkischen Seenplatte“ lesen müsse, „dann schwillt mir der Kamm“. Man befinde sich hier nicht in Mecklenburg und habe deshalb keine Seenplatte, sondern ein Seenland. Und überhaupt enthalte die BN-Stellungnahme zumeist „rein persönliche Meinungsäußerungen“.

Man habe, so Vorsitzender Wägemann, im Laufe des Verfahrens „einige Anregungen aufgenommen“ und so einen seiner Ansicht nach „akzeptablen Kompromiss“ erzielt, der „den Natur- und Umweltschutz nicht aus den Augen verliert“. Und dann erzählte er die Geschichte des Enduroparks nahe Hechlingen, den er bei solchen Gelegenheiten immer wieder gern anführe: „Auch dort hatte es im Vorfeld große Proteste und große Auflagen gegeben“, erinnerte Wägemann. Und nach fünf beziehungsweise zehn Jahren habe sich herausgestellt, dass die ökologische Qualität des Areals im alten Steinbruch besser sei als zuvor. So sei das nun mal, resümierte der Landrat: „Erst gibt’s große Bedenken — und hinterher ist oft alles überhaupt kein Problem.“

