Walder Chöre spenden ihren Zuhörern viel Freude

Weihnachtskonzert in der stimmungsvollen Markgrafenkirche - vor 3 Stunden

WALD - Zum Weihnachtskonzert in der heimatlichen Markgrafenkirche St. Martin und Ägidius luden die Walder Chöre und der Singkreis Stetten ein. Nach dem Eingangslied „Deck the Halls“, einer Melodie aus Wales, hieß Pfarrer Johannes Wagner die Besucher willkommen. Sein Wunsch lautete: „Freut Euch, ihr lieben Christen. Und wenn möglich, bewahrt Euch diese Freude über Weihnachten hinaus.“

Der Männergesangsverein Wald-Streudorf unter Gerhard Herrmann gehörte zu den Mitwirkenden beim Weihnachtskonzert in der Walder Markgrafenkirche. © Ludwig Göttler



Mit „Tochter Zion, freue dich“ von Georg Friedrich Händel eröffnete der Posaunenchor unter Leitung von Lisa Binder den weihnachtlichen Reigen, gefolgt vom Männergesangverein Wald-Streudorf unter der Leitung von Gerhard Herrmann, welcher die Liedbeiträge „Brecht auf, macht euch bereit“ und „Maria durch ein’ Dornwald ging“ sowie das klangvolle Solo „Denn es ist Weihnachtszeit“ vortrug. Einen weiteren Ohrenschmaus brachten Gerhard Herrmann aus Ornbau an der Orgel und die beiden Trompeter Maria Stark und Martin Link zu Gehör.

Nach dem gemeinsam gesungenen Weihnachtslied „Es ist ein Ros entsprungen“ verfolgten die zahlreichen Zuhörer mit großer Aufmerksamkeit die von Veronika Wagner vorgetragene Geschichte über „Nachweihnachtsengel“. Mit diversen Volksweisen vertiefte die Walder Dorfmusik mit dem „Bozner Hirtenlied“, dem „Christkindl-Wiegenlied“ und „Buama weascht munter“ die Vorfreude auf Weihnachten. Auf gekonnte Weise sangen sich die Walder Gmabüschsänger mit den Musikstücken „Wenn es Christkindla kummt“, „O freudenreicher Tag“ und dem „Härdnlied“ („Mir singa dir mit Herz und Mund“) in die Herzen der Gäste.

Auf Geburt Jesu geblickt

Die Gmabüschsänger bewiesen auch diesmal ihre hohe musikalische Qualität. © Ludwig Göttler



Nach weiteren Orgel- und Trompetenklängen und der von Gerhard Herrmann vorgetragenen Lesung über Mariens Lobgesang blickte der Singkreis Stetten unter Leitung von Cornelie Bucka-Nagel mit dem Lied „Siehe ich verkündige euch große Freude“ und „Freue dich Welt“ auf die Geburt Jesu. Mit den Liedbeiträgen „Grünet, Felder, grünet, Wiesen“, „Freut euch ihr lieben Christen“ und „Nun hat das Bangen ein Ende“ verkündete der Kirchenchor Wald unter Leitung von Gerhard Herrmann den Gläubigen das freudige Geschehen, bevor Kirchenchor und Männergesangverein zusammen den Besuchern eine „Frohe Weihnacht“ wünschten.

Mit langem Applaus würdigten die Musikfreunde die Beiträge der Musiker und Solisten. Bürgermeister Karl-Heinz Fitz betonte in einem kurzen Grußwort das große Engagement der Chöre, welche damit ein großes Maß an Lebensqualität in Stadt und Land und eine starke Dorfgemeinschaft bewirkten. Als kleine Anerkennung für ihre Bemühungen überreichte Fitz an Pfarrer Johannes Wagner eine willkommene Zuwendung.

Nach dem gemeinsam gebeteten „Vater unser“, dem kirchlichen Segen und dem Dank an alle Organisatoren und Mitwirkenden bat der Geistliche die Gäste, vor dem Gotteshaus zusammenzukommen. Dort servierte der Heimatverein Wald-Streudorf fränkisches Gebäck, Glühwein und Bratwürste.

LUDWIG GÖTTLER

