Was kostet Boden in Gunzenhausen und dem Seenland?

Große Unterschiede bei Baulandpreisen zwischen Stadt und Land - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Wie viel kosten Grundstücke im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen? Antworten liegen nun im Landratsamt vor. Es gibt deutliche Unterschiede zwischen Stadt und Land: Während die Preise für Bauland vor allem in den ländlichen Gemeinden stabil bleiben, ziehen sie in der Stadt Gunzenhausen spürbar an.

Während die Baulandpreise in Pleinfeld (hier zu sehen) trotz der Nähe zum Brombachsee zuletzt leicht gesunken sind, steigen sie in Gunzenhausen, Muhr am See oder Weißenburg zum Teil deutlich. © Limes-Luftbild.de



Das hat nun das Bauamt des Landkreises unter Berufung auf die neue Bodenrichtwertliste und einen erstmals erschienenen Marktbericht für das Jahr 2016 mitgeteilt.

Das Fazit der Behörde lautet: "Im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen sind die Grundstückspreise für Bauland, vor allem in den ländlichen Gemeinden, weitgehend stabil. In den größeren Städten und im Seenumfeld lassen sich allerdings durchaus Veränderungen feststellen. Als genereller Trend ist festzustellen, dass nach wie vor altstadtnahe Baulücken für Apartment- und Mehrfamilienhäuser mit gehobener Ausstattung im Trend liegen und gut bezahlt werden." Auch bei Äckern und Grünland sei eine "steigende Tendenz" zu verzeichnen, heißt es in dem Bericht.

Gunzenhausen und Altmühlsee: Die stadtnah gelegenen Wohngebiete von Gunzenhausen zeigten laut Bauamt einen teilweise deutlichen Preisanstieg: So sind sie in den Wohnbaugebieten Reutberg I (2014: 130 Euro) und Reutberg II (2014: 120 Euro) stiegen die Baulandpreise auf 140 Euro pro Quadratmeter geklettert. Die "Zone Süd-Ost" blieb weitgehend stabil bei 185 Euro/qm (2014: 180 Euro) lag, eine größere Preissteigerung gab es indes in der Wohnbauzone "Süd", von 145 Euro (2014) auf jetzt 185 Euro/qm. Auch im Bereich "Ost" gab es einen Preisanstieg von 110 Euro auf 130 Euro/qm. Wer allerdings das Einheimischen-Modell der Stadt Gunzenhausen im Bereich Reutberg in Anspruch nehmen kann, bezahlt für den Quadratmeter etwa 20 Euro weniger.

In Muhr am See stiegen die Bodenrichtwerte für die Wohnbauflächen leicht von 105 auf 110 Euro/qm. In Haundorf gibt es Wohnbauland um 60 Euro pro Quadratmeter.

Es kommt auf die Lage an

Brombachseen: In Pleinfeld sanken die Preise für Wohnbauflächen sogar leicht um 5 Euro von 140 auf 135 Euro/qm, während sie in Langlau leicht von 95 Euro auf 100 Euro anstiegen. In Absberg sanken im Gebiet "Fallhaus" durchschnittlich um 10 Euro auf 115 Euro/1m, in Ramsberg gab es, nach Preisrückgängen bis 2010, für Wohnbauflächen erneut einen leichten Preisanstieg auf 125 Euro pro Quadratemter (2012 noch 105, 2014 schon 120 Euro).

Hahnenkamm: Die günstigsten Preise für Bauland finden sich in kleineren Orten auf dem Jura oder dem Hahnenkamm, wo bereits für 30 Euro ein Quadratmeter Bauland zu erwerben ist. Das Preisniveau in den meisten Dörfern im Landkreis bewegt sich jedoch zwischen 40 und 80 Euro/qm.

Weißenburg und Treuchtlingen: In der Stadt Weißenburg liegt der Spitzenpreis mit 210 Euro/qm im Bereich Innere Holzgasse und An der Gebhalde, gefolgt von der Luitpoldstraße, dem Marktplatz und dem Wohngebiet am Wülzburghang mit jeweils 200 Euro/qm. Im Industriegebiet Süd II (westlich der Bundesstraße) blieben die Bodenpreise Ende 2016 unverändert bei 50 Euro/qm. In Treuchtlingen markiert das Wohnbaugebiet "Am Brühl" den Spitzenpreis mit 135 Euro/qm. Insgesamt blieben die Preise für Wohnbauflächen in Treuchtlingen laut Bauamt weitgehend unverändert.

Auch Bauern müssen mehr bezahlen

Landwirtschaft: Hier zeigt sich laut der Behörde trotz insgesamt steigender Tendenz "ein durchaus differenziertes Bild der Preisentwicklung in den verschiedenen Gemarkungen." Während sich die Durchschnittspreise für Ackerland Ende 2014 noch in einem Preiskorridor zwischen 2,20 Euro (Bechtal bei Raitenbuch) bis zu 5,50 Euro/qm (in Markt Berolzheim) bewegten, stiegen diese nunmehr auf eine Preisspanne zwischen 2,50 Euro (Geyern, Kaltenbuch, Hundsdorf) bis zu 6,50 Euro/qm in der Gemarkung Markt Berolzheim, die weiterhin (neben Dittenheim und Meinheim mit jeweils 5,30 Euro/qm und Trommetsheim sowie Windsfeld mit jeweils 5 Euro/qm) Spitzenreiter bei Preisen für Landwirtschaftsflächen ist.

In die Bodenrichtwerte fließen laut Bauamt nur Verkäufe ein, die im sogenannten "gewöhnlichen Geschäftsverkehr" abgewickelt wurden. Dies bedeute, dass einzelne "Ausreißer" nach oben nicht in die Statistik eingehen. Ermittelt werden sie vom Gutachterausschuss auf der Grundlage der von den Notaren übermittelten Kaufverträge. Die Bodenrichtwerte sind durchschnittliche Lagewerte und beziehen sich auf baureifes und erschlossenes Land - haben jedoch keine bindende Wirkung. Sie sind aber für die Ermittlung der Grunderwerbssteuer oder Rechtsstreitigkeiten wichtig.

Der Vorsitzende des Gutachterausschusses, Kreisbaumeister Markus Gläser, und der Geschäftsstellenleiter des Gutachterausschusses, Regierungsrat Karl-Heinz Stöhr, haben Landrat Gerhard Wägemann nun das erste Exemplar der Bodenrichtwertsliste und des Marktberichts übergeben.

Die Gesamtausgabe der Bodenrichtwertliste mit CD-Rom gibt es für 150 Euro beim Landratsamt, der Marktbericht 2016 ist für 50 Euro zu haben (beide für 180 Euro). Für Fragen stehen das Bauamt unter 09141/902321 oder Email an ute.herrnberger@landkreis-wug.de sowie der Gutachterausschuss unter 09141/902323 zur Verfügung.