Wassertrüdingen: Dart-Weltmeister lockte Massen an

Über 1000 Fans wollten Mighty Mike in der Hesselberghalle sehen - vor 35 Minuten

WASSERTRÜDINGEN - "Beat MvG" hatte das 50-köpfige Organisationsteam um den Röckinger Daniel Fickel die größte Dartparty Bayerns überschrieben. Der amtierende Dart-Weltmeister Michael van Gerwen (MvG) trat am Freitagabend vor über 1000 begeisterten Dartfans in der Wassertrüdinger Hesselberghalle gegen 15 Spieler an.

Bilder, wie man sie eigentlich nur aus England kennt: Frenetisch feiernde Dartfans huldigen ihrem Helden. Hier gibt Michael van Gerwen den Applaus zurück und bedankt sich bei den über 1000 Fans in der Hesselberghalle. © Peter Tippl



Lediglich Ricardo "Pikachu" Pietrecko vom Nürnberger Dartverein "Finnigan’s Harp" konnte beim Austragungsmodus "Best of Three" ein Spiel gewinnen. Bei vier Turnieren in Dinkelsbühl, Schwabach, Ebern und Kleinschwarzenlohe, dem Verein von Organisator Daniel Fickel, traten 120 Dartspieler zur Qualifikation für das Turnier in der Hesselberghalle an, 14 Spieler erreichten einen Startplatz. Der letzte freie Platz wurde mittels Wild-Card aus den Eintrittskarten ermittelt.

Dr. Christoph Glenk, Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Dinkelsbühl, zugleich Hauptsponsor der Veranstaltung, zog aus den Eintrittskarten mit Berin Schlund den glücklichen Gewinner, der seinen Startplatz aber an Jürgen Teufl aus Wendelstein weitergab. Qualifiziert hatten sich Mario Münzinger (Möttingen), Theo "Bang" Hofmann (Ebermannstadt), Markus Lechner (Treuchtlingen), Toni "Sharky" Dietze (Burgthann), Thomas "Möp" Kolberg (Nürnberg) und Tonny "Sonnyboy" Sonnenschein (Oberdachstetten). Nach einer Pause traten Daniel "Pommes" Fickel (Röckingen), Nico Schlund (Windsbach), Daniel "Dan the Man" Klose, Sebastian Pohl (Haar), Alexander "The Lion" Haack (Nürnberg), Jochen "Dartsmaker" Weißmann (Nürnberg) und Ricardo Pietrecko (Nürnberg) gegen den Weltmeister an.

"Weltklasse-Dart, fantastische Stimmung und Gänsehautfeeling" hatte sich Daniel Fickel erhofft und alles war eingetreten. Die Show passte, glänzend aufgelegtes Publikum und ein humorvoller Michael van Gerwen sorgte für ein unvergessliches Erlebnis. Markus Wüllmer aus Roßtal moderierte den Abend und als Caller fungierte Paul Starr.

Präsidentin Laura Söhngen vom Bayerischen Dart-Verband, die mit den beiden Jugendleitern Diana Dörflinger und Hans-Jürgen Haslauer in der Halle war, berichtete von derzeit rund 110 Dartvereinen und über 2300 Spieler mit steigender Tendenz. Allen Respekt zollten die Verbandsvertreter dem Ausrichter, dass Michael van Gerwen für die Veranstaltung in Wassertrüdingen zwischen dem Champions-League-Spiel im englischen Sheffield und dem Turnier in Sindelfingen gewonnen werden konnte.

Für "MvG" war der Abend "beeindruckend". Er dankte den Organisatoren und sagte: "Ich habe den Wettkampf ernst genommen und eine tolle Stimmung erlebt." Als er sich für eine Neuauflage im kommenden Jahr aussprach, gab es frenetischen Beifall vom Publikum.

Daniel Fickel bedankte sich bei allen Helfern aus seinem Dart-Verein, dem Sportverein Röckingen, Freunden und der Familie. Insgesamt waren es rund 50 Leute aus Kleinschwarzenlohe, die sich mit Fickel an der Spitze für dieses Event engagiert hatten. Es wurde der Erfolge, den sich die Organisatoren erwünscht haben.

