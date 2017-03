Wassertrüdingen: Fünfjähiger wurde angefahren

WASSERTRÜDINGEN - Ein fünfjähriger Junge wurde in Wassertrüdingen an einem Fußgängerüberweg von einem Auto angefahren und schwer verletzt.

Ein fünfjähriges Kind wurde in Wassertrüdingen von einem Auto angefahren und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Nürnberger Klinik gebracht werden. © Marianne Natalis



Eine 74-jährige fuhr gegen 15.30 Uhr auf der Oettinger Straße in Richtung Osten. Gleichzeitig wollte eine 38-Jährige mit ihrem fünfjährigen Sohn die Fußgängerfurt auf Höhe Hausnummer 2 in Richtung Süden überqueren.

Die Fußgängerampel zeigte Grün, für den Straßenverkehr zeigt die Lichtsignalanlage Rot. Dies bestätigten unbeteiligte Zeugen. Die Dame fuhr trotzdem weiter. Dabei erfasste sie den Buben mit der linken Seite ihres Wagens. Das Auto rollte über den rechter Fuß des Kindes.

Der Junge wurde vor Ort notärztlich versorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Nürnberg geflogen. Er hat mehrere Knochenbrüchen an Fuß und Bein. Lebensgefahr bestand nicht. Gegen die Autofahrerin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Am Auto entstand kein Schaden.

