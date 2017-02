Wassertrüdinger Störche müssen umziehen

vor 1 Stunde

WASSERTRÜDINGEN - Im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahmen, die durch das Wasserwirtschaftsamt Ansbach derzeit in Wassertrüdingen begonnen werden, mussten drei abgestorbene Pappeln im Bereich der Stadtmühle entfernt werden. Dumm nur, dass auf einem der drei Bäume die Wassertrüdinger Störche ihr Zuhause hatten.

Die Wassertrüdinger Störche werden zwangsumgezogen, da die Pappel, auf der bisher der Horst war, gefällt werden muss. © Peter Schubert



Auf einer der Pappeln war ein Storchennest aufgebracht, das nun leider abgebaut werden musste. Die abgestorbenen Pappeln waren nicht nur der Hochwasserschutzmaßnahme im Weg, sondern inzwischen auch instabil und vom Umfallen bedroht. Der Wassertrüdinger Storch im Wörnitzpark erhält in den nächsten Tagen ein neues Zuhause.

Etwa in 350 Metern Luftlinie Entfernung Richtung Westen lässt das Wasserwirtschaftsamt ein neues Storchennest errichten, in unmittelbarer Nähe zum Mühlkanal. Zunächst hatte das Büro „planorama“ aus Berlin, das die Gartenschau plant, eine Situierung des neuen Storchennestes im Bereich des erweiterten Caravanplatzes am „Grünen Weg“ vorgeschlagen.

Der Bauausschuss konnte sich mit dieser Lösung allerdings nicht anfreunden und schlug den jetzt gewählten Ausweichplatz vor. Auch das innerstädtische Storchennest in der Poststraße, das die letzten Jahre nicht mehr bewohnt war, muss heuer umziehen.

PETER SCHUBERT

