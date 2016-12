Weihnachten im Gunzenhäuser Land: Tage der Sehnsucht

GUNZENHAUSEN - Endlich Weihnachten! Nach einer außergewöhnlich langen Adventszeit haben die Christen an den zurückliegenden drei Tagen das Weihnachtsfest gefeiert.

Das Krippenspiel in der Gunzenhäuser Stadtkirche trug den Titel „In dieser Heiligen Nacht“ und wurde mit viel Musik und großem Engagement der jungen Mitwirkenden dargeboten. © Horst Kuhn



In den Kirchen wurden zahlreiche Gottesdienste gefeiert, darunter viele Krippenspiele an Heiligabend. So wurde das Geschehen der Weihnachtsgeschichte, wie es im Lukas-Evangelium im zweiten Kapitel aufgezeichnet ist, den Menschen heute vor Augen geführt.

In der Stadtkirche Gunzenhausen konnten die Gläubigen am 24. einen stimmungsvollen Gottesdienst erleben. Es gab unter anderem das musikalische Bild-Krippenspiel „In dieser Heiligen Nacht“ von Christian Bur. Am Abend spielte der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde vor dem Glockenturm auf. Am ersten Feiertag erklang in der Stadtkirche beim Festgottesdienst die „Sonata a cinque Nr. 1“ von Guiseppe Torelli. Es spielte das Gunzenhäuser Streichorchester unter Bernhard Krikkay. Den Part der Solotrompete übernahm Martin Linck.

In der ebenfalls sehr gut besuchten Spitalkirche in Gunzenhausen hielt Pfarrer Claus Bergmann an Heiligabend die Predigt. Er sagte: „Dieser ganze Weihnachtsrummel mit Hektik und Stress würde nicht funktionieren, wenn nicht in uns allen diese Sehnsucht stecken würde: Die Sehnsucht, beschenkt zu werden, die Sehnsucht nach einem Stück heile Welt, nach Frieden, zumindest im Kreis der Familie.“ Wichtig sei jetzt, aus dem Trubel herauszukommen und diese Sehnsucht wahrzunehmen und zuzulassen.

Weihnachten in Unterwurmbach — auch dort stand an Heiligabend das Krippenspiel im Mittelpunkt des Geschehens. © Foto: Ellinger



Die Sterndeuter, die Weisen aus dem Morgenland, schauten damals voller Sehnsucht nach oben, um Zeichen zu finden, Zeichen dafür, dass der Himmel eingreife und Heil auf der Erde schaffe. Ja, ein himmlisches Eingreifen sei schon damals die einzige Hoffnung gewesen, „denn dass die Menschen mit ihrer Vernunft den ganzen Schlamassel auf Erden in den Griff bekommen würden, das glaubte schon damals niemand mehr“, so Bergmann.

Das große Problem mit dieser Sehnsucht sei, dass sie so oft enttäuscht werde. Oft halte der Heilige Abend nicht, was man sich erwartet habe. Oft sei nicht einmal der ganz kleine Friede da, manche Häuser blieben kalt, viele seien einsam, manche davon sogar inmitten vieler Menschen. Die Gefahr bestehe in der Schlussfolgerung, jetzt sei die Sehnsucht so oft enttäuscht worden, also gebe es keine Erfüllung. Die bessere Schlussfolgerung laute: „Ich habe noch nicht den richtigen Ort der Erfüllung gefunden! Wie die Sterndeuter: Sie ziehen weiter, ihrem Stern nach, und finden dann doch, was sie suchen, den Retter der Welt.“

Bereits am Nachmittag des Heiligen Abends versammelten sich Kinder und Erwachsene zur Kinderkrippenfeier in der katholischen Pfarrkirche St. Marien in Gunzenhausen. Sie wurden bereits beim Betreten des Gotteshauses von der Gunzenhäuser Blous’n unter der Leitung von Michael Pentza musikalisch begrüßt. Nach dem Eingangslied und Zurückbringen der Marienfigur durch die Familie Pachur, welche während der Adventszeit durch die Wohnungen gereicht wurde, hieß Stadtpfarrer Christian Konecny alle willkommen. Der Prolog von Lektorin Anika Heindel befasste sich mit der mühsamen Herbergssuche der Heiligen Familie. Der Stadtpfarrer betonte, die frohe Botschaft von Weihnachten richte sich gerade an diejenigen, die auf den ersten Blick mit Weihnachtsstimmung nichts am Hut hätten. „Gott wird Mensch, das bedeutet, dass er in unsere Haut schlüpft. Er lebt unser Leben mit all seinen Sorgen und Problemen, vom kleinen Kind bis zum bitteren Tod.“ Das Gloria, der Lobgesang, der Himmelsglanz der Engel, sei Ausdruck der tiefen Hoffnung, die diese Nacht erfülle.

