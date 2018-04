Wendelstein holt sich den Titel

Handball: TSV gewinnt in Gunzenhausen und steigt als Meister in die BOL auf - vor 14 Minuten

GUNZENHAUSEN - Am letzten Spieltag der Handball-Bezirksliga hat der TSV Wendelstein den TV Gunzenhausen noch abgefangen und sich mit einem 23:22 (12:12)-Sieg in der Gunzenhäuser SMG-Halle den Meistertitel gesichert.

Nach dem 23:22-Sieg im Topspiel beim TV Gunzenhausen feierten die Handballer des TSV Wendelstein den Meistertitel in der Bezirksliga. © Mathias Hochreuther



Das packende Saisonfinale fand in einem würdigen Rahmen statt. An die 300 Zuschauer, darunter locker 60 Fans aus Wendelstein, sahen in der Gymnasiumhalle in Gunzenhausen ein hart umkämpftes Spiel, in dem sich keine Mannschaft absetzen konnte. Am Ende hatten die Wendelsteiner die Nase knapp vorne und überholten den TV in der Abschlusstabelle noch. Das Kuriose dabei: Hätte der TSV verloren, wäre noch ein Abrutschen auf Platz vier möglich gewesen - und damit wären die Wendelsteiner Aufstiegsträume geplatzt gewesen. Diesen Traum hatte sich Gunzenhausen bereits im drittletzten Spiel erfüllt, weshalb nach dem Schlusspfiff beide Seiten den Aufstieg in die Bezirksoberliga, die höchste Handball-Spielklasse in Mittelfranken, feiern durften. Und das taten sie auch...

Mathias Hochreuther