"Werner, wenn hier Bilder hängen, spiel’ ich dann besser Fußball?"

Bei Dynamo Dresden spielte Werner Rank mit dem aktuellen russischen Nationaltrainer: Stanislaw Tschertschessow. Fürs Achtelfinale drückt er ihm die Daumen. - vor 17 Minuten

GUNZENHAUSEN - An einem Sonntagabend im Jahr 1993 setzt sich ein Mann mit vollem, schwarzem Haupthaar zum Abendessen. Er trägt Anzug, Krawatte und einen Schnauzer. Wobei man nicht von irgendeinem Schnurrbart sprechen kann, schließlich ist es der Schnauzer, der ihn später zum Publikumsliebling machen sollte. In der Hand hält er einen leeren DIN-A4-Block. Seine neuen Mitspieler von Dynamo Dresden haben bereits sechs Tage Trainingslager in den Bergen in den Knochen. Der Mann stellt sich als der neue Torwart vor: Stanislaw Tschertschessow. An diesem Abend begrüßt er auch den Stürmer Werner Rank. Heute, 25 Jahre später, ist der eine Deutschlands Zwölf-Ligen-Mann und Trainer beim Fußball-Kreisligisten SV Cronheim und der andere russischer Nationaltrainer und steht als solcher vor dem WM-Achtelfinale gegen Spanien.

Fotoshooting im Jahr 1994: Andrzej Lesiak, Stanislaw Tschertschessow und Werner Rank (von links) im farbenfrohen Dynamo-Dress. „Stani“ trug damals schon seinen legendären Schnauzer – und Rank Tiger-Socken. © Foto: Dynamo Dresden



Fotoshooting im Jahr 1994: Andrzej Lesiak, Stanislaw Tschertschessow und Werner Rank (von links) im farbenfrohen Dynamo-Dress. „Stani“ trug damals schon seinen legendären Schnauzer – und Rank Tiger-Socken. Foto: Foto: Dynamo Dresden



Als "der Stani", wie Werner Rank seinen ehemaligen Mitspieler nennt, damals an den Abendtisch kam, stellte er sich bei jedem vor und fragte, wer Russisch oder Englisch spreche. "Er hat dann jedes Wort sofort auf Russisch, Englisch und Deutsch aufgeschrieben. Gleich am ersten Abend hat der schon die ersten 50 Wörter gelernt", erzählt Rank weiter. Der flinke Angreifer ist zu diesem Zeitpunkt auch selbst erst kurz vorher vom BSV Stahl Brandenburg zu Dynamo Dresden gewechselt. Vom ersten Auftritt Tschertschessows beim Abendessen war er beeindruckt. "Er ist ein Vollprofi durch und durch, besessen bis in jedes Detail", meint der Gunzenhäuser Rank heute. Warum Tschertschessow fast immer Anzug und Krawatte trug? "Für ihn war es etwas Besonderes, in der deutschen Bundesliga zu spielen."

In ihre erste gemeinsame Bundesligasaison gingen Rank und Tschertschessow mit vier Minuspunkten. Dynamo hatte sich die Lizenz erschlichen. Nach fünf Spieltagen hatte Dresden immer noch einen Minuspunkt und es kam zur internen Krisensitzung. Kein Trainer, kein Manager, nur die Mannschaft. "Die Führungsspieler haben das Wort ergriffen und gesagt, was besser werden muss." Und Tschertschessow? Hat sich das den ganzen Abend angehört und steht dann auf. Sagt erst einmal grundsätzlich etwas zur Mannschaft und geht dann zu jedem Spieler einzeln hin, schaut ihn an und sagt ihm, was besser werden muss. Und das alles auf Deutsch. Nach zehn Wochen. "Das war wirklich unglaublich", meint Rank. "Man hat damals schon gesehen, dass er wie ein Trainer denkt."

Misslungene Jonglage

Im Frühjahr 1994 belegte das als sicherer Absteiger gehandelte Dynamo einen sensationellen 13. Tabellenplatz in der Bundesliga und Tschertschessow wurde von den Fans zum Spieler der Saison gewählt. Und das obwohl (oder gerade deshalb), weil er seinen Hang zu spektakulären Aktionen meist nur schwer bändigen konnte. Halbzeitpause in Mönchengladbach, es steht 0:0. Nach Wiederanpfiff wird der Ball direkt zu Tschertschessow gespielt. Er nimmt die Kugel hoch, will jonglieren. "Sowas hat er noch nie davor gemacht", erzählt Rank. Tschertschessow rutscht aus, der Gladbacher Stürmer schiebt ins leere Tor ein, Dresden ist 0:1 hinten.

Fußball-Alltag im Jahr 2018, Teil eins: Stanislaw Tschertschessow als Trainer der russischen Nationalmannschaft bei der Heim-WM. © Foto: Johann Groder/dpa



Fußball-Alltag im Jahr 2018, Teil eins: Stanislaw Tschertschessow als Trainer der russischen Nationalmannschaft bei der Heim-WM. Foto: Foto: Johann Groder/dpa



"Da wollte er ein bisschen zaubern und das ist gleich in die Hose gegangen", erinnert sich Rank. Tschertschessow sei danach total von sich enttäuscht gewesen. Insgesamt aber war der russische Keeper ein sicherer Rückhalt. Seine spektakulären Aktionen mal ausgeblendet, hat er fast alles gehalten, was haltbar war. "Er war kein Typ, der groß rumgeflogen ist oder viele Unhaltbare gehalten hat", erzählt Rank. Nach dem Training absolvierte er seine Sondereinheiten meist mit dem jungen Stürmer Werner Rank. "Er war immer der erste auf dem Trainingsplatz. Nach dem Training hat er sich einen geschnappt und das war ganz oft ich, weil ich gut schießen und flanken konnte und Ersatzspieler war", erzählt Rank.

Heute, 25 Jahre später, ist Tschertschessow immer noch hochkonzentriert bei jeder Trainingseinheit. Nach einigen anderen Stationen als Coach, unter anderem bei Spartak Moskau und Legia Warschau, hat er seit 2016 die russische Nationalmannschaft unter seinen Fittichen. Vor der Weltmeisterschaft im eigenen Land hatten die wenigsten den Russen viel zugetraut. Doch es kam anders: Mit dem 5:0 gegen Saudi-Arabien und dem 3:0 gegen Ägypten hat Stanislaw Tschertschessow die russische Nationalmannschaft zum ersten Mal seit 1994 wieder ins Achtelfinale der WM geführt – das 0:3 gegen Uruguay blieb ein Dämpfer ohne Folgen.

Die beste WM-Platzierung holte sich die Sbornaja bei der WM 1966 mit Rang vier. Der letzte echte Erfolg bei einem internationalen Turnier datiert aus dem Jahr 2008, als Russland im Halbfinale der EM gegen den späteren Titelträger Spanien scheiterte. Gegen ebenjene Spanier wird sich zeigen, wie in Russland das Turnier aus sportlicher Sicht bewertet wird. Am heutigen Sonntag trifft die Sbornaja mit ihrem 54-jährigen Trainer um 16 Uhr im Luschniki-Stadion auf die Spanier.

Dann wird auch der Trainer des SV Cronheim vor dem Fernseher sitzen. Natürlich nicht, um neue Spieler zu scouten und abzuwerben, sondern um die Daumen zu drücken. "Ich verfolge das aufmerksam und habe mich riesig gefreut, dass er so erfolgreich ist", erzählt Rank, der Anfang Juni 50 Jahre alt geworden ist. Er hofft natürlich, dass Russland um seinen alten Kameraden sehr weit kommt bei dieser Weltmeisterschaft.

"Ruhiger und sachlicher Typ"

Tschertschessow gilt bei vielen als Trainer vom alten Schlag: brummig, autoritär und uneitel. "Wenn dich niemand kritisiert, dann bedeutet das, dass es kein Schwein interessiert, was du machst", sagt er. Werner Rank zeichnet in seiner Rückschau ein anderes Bild von Tschertschessow: "Er ist eher ein ruhiger und sachlicher Typ. Also kein Lautsprecher, aber, wenn er was sagt, hat das Sinn und Verstand." Für Rank war er immer "freundlich und höflich, ein super Typ, den ich nur positiv in Erinnerung habe".

Fußball-Alltag im Jahr 2018, Teil zwei: Werner Rank (in Rot) als Trainer (und manchmal auch Spieler) des SV Cronheim. © Foto: Andreas Stern



Fußball-Alltag im Jahr 2018, Teil zwei: Werner Rank (in Rot) als Trainer (und manchmal auch Spieler) des SV Cronheim. Foto: Foto: Andreas Stern



Rank und Tschertschessow spielten insgesamt drei Jahre zusammen bei Dynamo Dresden: von 1993 bis 1995. Dabei erreichten sie unter anderem ein DFB-Pokal-Halbfinale. 1995 aber verweigerte der DFB dem Verein aufgrund von Schulden in Höhe von zehn Millionen Mark endgültig die Lizenz für die 1. und 2. Bundesliga. Damals landete Dynamo auch sportlich auf dem letzten Tabellenplatz und musste in die drittklassige Regionalliga Nordost zwangsabsteigen.

"Nach der Dresdener Zeit ist der Kontakt ziemlich schnell abgerissen", bedauert Rank. Durch den Zwangsabstieg haben fast alle 24 Spieler Dynamo verlassen. Rank ging zu Rot Weiß Erfurt, Tschertschessow zu Spartak Moskau. Während der russische Keeper seine Trainerkarriere vorantrieb, schickte sich Werner Rank an, Deutschlands Rekordmann zu werden. Er spielte von der Bundesliga bis zur D-Klasse in jeder deutschen Fußballliga (Ausnahme ist die 3. Liga, die es zu seiner Profizeit noch nicht gab). Komplettiert hat er seine Ligensammlung unter anderem auch beim FC/ DJK Weißenburg. Heute ist Werner Rank Trainer beim SV Cronheim in der Kreisliga Neumarkt/Jura Süd, arbeitet bei Radio 8 und wohnt mit seiner Familie in Gunzenhausen.

Nach den ersten drei, vier Monaten seiner Zeit in Dresden bekam Stanislaw Tschertschessow einmal Besuch vom jungen Stürmer Werner Rank. "In seinem Haus war überhaupt nichts dekoriert. Keine Bilder, keine Vorhänge, nichts", so Rank. Als er das sieht, fragt Rank: "Stani, du bist jetzt vier Monate hier. Warum hast du keine Vorhänge und keine Bilder aufgehängt?" Tschertschessow antwortet: "Werner, wenn hier Bilder oder Vorhänge hängen, spiel’ ich dann besser Fußball?" Pause. "Nein."

BASTIAN MÜHLING