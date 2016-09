"Wertvoller Beitrag zur Dorfgemeinschaft"

30 Jahre Laienspielgruppe Markt Berolzheim — Aufführungen machen viel Freude - vor 1 Stunde

MARKT BEROLZHEIM - Es ist nicht der älteste Verein am Ort, aber „einer, der einen sehr wertvollen Beitrag zur Dorfgemeinschaft leistet“, lobte Bürgermeister Fritz Hörner die Laienspielgruppe Markt Berolzheim anlässlich ihres 30-jährigen Jubiläums. Es mache ihm, aber auch vielen Besuchern viel Freude, die jährlichen Aufführungen im Saal der Gastwirtschaft Meyer zu besuchen.

Ausgezeichnet: die Jubilare der Laienspielgruppe Markt Berolzheim. © Martin Lettenmeier



Ausgezeichnet: die Jubilare der Laienspielgruppe Markt Berolzheim. Foto: Martin Lettenmeier



Der Bürgermeister dankte den Vereinsmitgliedern für ihr Engagement und die viele Arbeit, die die „B-Heimer Kulissenschieber“, wie sie sich auch nennen, investieren. Eine schönen Geste und gute Tradition sei es, dass Menschen mit Behinderungen aus umliegenden Einrichtung zu einer speziellen, kostenlosen Aufführung eingeladen werden. Ebenso wie die jährliche Spende des Vereins von bis zu 500 Euro für einen guten Zweck in der Gemeinde.

Theateraufführungen von talentierten Schauspielern in Markt Berolzheim gab es schon lange vor der Gründung der Laienspielgruppe im Jahre 1986. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als noch kein Fernsehen die Bedürfnisse nach schauspielerischer Unterhaltung befriedigte, gab es sogar zwei Theatergruppen, wie der erste Vorsitzende Armin Kastl in seinem Rückblick erläuterte: eine aus dem Heimatverein und eine aus dem Männergesangverein. Die Gruppe des Heimatvereins stellte ihre Aufführungen nach fünf Jahren ein, die „Sänger“ machten weiter und entschieden sich 1986, eigenständig zu werden: Zwölf Mitglieder gründeten die Laienspielgruppe Markt Berolzheim.

Schon ein Jahr später waren es 34 Personen — und heute sind es 90 Frauen und Männer, die den Verein unterstützen. Die offizielle Eintragung ins Vereinsregister erfolgte am 25. März 1991, seitdem hatten die Laienspieler vier Vorsitzende: Robert Lechner (1986-1996), Werner Engelhardt (1996-1999), Karl Kastl (1992-2012) und Armin Kastl (seit 2012).

Das jährliche Theaterstück wurde in der Anfangszeit in der Weihnachtszeit aufgeführt, später in der Zeit nach dem Fasching, um den Advent stressfreier zu gestalten. Dass trotz lustiger Proben nicht immer alles perfekt läuft, soll auch noch andere Markt Berolzheimer mit schauspielerischem Talent bewegen, bei den Theaterstücken mitzumachen, betont Vorsitzender Armin Kastl. Denn es soll vor allem Spaß machen, anderen Menschen ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern.

lett

Mail an die Redaktion