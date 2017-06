Wie bekommt Gunzenhausen mehr Ärzte?

Stadt und Umland sind nur noch zu 92 Prozent versorgt - Positivbeispiel aus Absberg - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Auf dem Land fehlen Hausärzte, auch in und um Gunzenhausen. Als offiziell unterversorgt gilt die Gegend zwar noch nicht, doch auch hier sind derzeit eineinhalb Stellen für Allgemeinmediziner nicht besetzt. Was tun? Wir zeigen einige Ideen von Politikern und Ärzten.

Wie finden die Mediziner wieder den Weg aufs Land? © Christine Palasz / colourbox.de



Wie finden die Mediziner wieder den Weg aufs Land? Foto: Christine Palasz / colourbox.de



Auch in und um Gunzenhausen müsste es für eine ideale Versorgung mehr Hausärzte geben. Das berichtet Birgit Grain von der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) auf Anfrage des Altmühl-Boten. Ihr Verband vertritt die Interessen von rund 26.000 niedergelassenen Ärzten und Psychotherapeuten im Freistaat.

Anfang des Jahres veröffentlichte die KVB den aktuellen "Versorgungsatlas". Im "Planungsbereich Gunzenhausen", zu dem unter anderem Wolframs-Eschenbach, Absberg und Theilenhofen zählen, gibt es demnach 20 Hausärzte. Da nicht alle Vollzeit arbeiten, bleiben rechnerisch 18,25 Stellen. Weil aber auf einen Allgemeinarzt im Idealfall je 1671 Einwohner kommen sollen, müsste der Bereich über 19,7 Stellen für Mediziner verfügen, um optimal versorgt zu sein. Derzeit beträgt die Abdeckung 92,4 Prozent.

Gunzenhausen gilt damit noch als "regelversorgt", erläutert Grain. Erst ab 75 Prozent wird es kritisch - wie es in den Planungsbereichen Ansbach Nord (70,5 Prozent) und Feuchtwangen (72,7 Prozent) schon heute der Fall ist. Trotzdem fehlen auch im Gunzenhäuser Raum Hausärzte, während Weißenburg mit 126,5 Prozent überversorgt ist.

Und: Die Tendenz weist nach unten. Noch im Oktober 2016 verwies der Gunzenhäuser HNO-Arzt Jürgen Heimlich, Sprecher der Arbeitsgruppe "Ärztliche Versorgung im Landkreis", auf eine Versorgung von 100 Prozent in der Stadt und Umgebung. Nun sind es schon über sieben Prozentpunkte weniger.

Zwar sind die hiesigen Hausärzte noch "relativ jung". Laut Grain beträgt der Altersdurchschnitt 54,2 Jahre (bayernweit: 54,9 Jahre), ein gutes Drittel ist 50 bis 54 Jahre alt. Eine Entlastung durch zusätzliche Mediziner wäre dennoch gut - gerade mit Blick auf die Zukunft.

Stadt vs. Land

Ein Problem: Viele Mediziner arbeiten und wohnen lieber in einer größeren Stadt als auf dem Land. Nürnberg, Fürth, Erlangen oder Ansbach sind laut KVB gut versorgt. Um weiterem Ärzteüberschuss zu vermeiden, dürfen sich ab 110 Prozent Versorgung keine neuen Praxen ansiedeln. Gunzenhausen dürfte demnach noch dreieinhalb Stellen besetzen, dann wäre das Maximum erreicht.

Doch diese Vorgabe allein reicht nicht. Aus Grains Sicht sind daher viele Akteure gefordert: Die Politik in München und in den Kommunen genauso wie die Unis, die den Bereich Allgemeinmedizin in der Vergangenheit oft "stiefmütterlich" behandelt hätten. Neurologen oder Chirurgen durften lange mit mehr Prestige und auch mehr Einkommen rechnen als ein Landarzt.

Zumindest finanziell hätten Letztere aber aufgeholt, sagt Susann Heneka vom Bayerischen Hausärzteverband. Zwar kann eine Spezial-Praxis in der Großstadt deutlich mehr abwerfen. "Im Schnitt" verdienten Hausärzte heute aber nicht viel schlechter als ihre Kollegen. Es hätten sich aber Vorurteile festgesetzt, auch in den Köpfen der Studenten, die abgebaut werden müssten.

Junge Mediziner aufs Land schicken

Einen Beitrag dazu wollen die Hochschulen leisten, indem sie junge Mediziner für einen Monat verpflichtend - freiwillig ist auch ein Jahr möglich - zu einem Allgemeinarzt schicken. Diese "akademischen Lehrpraxen" erhalten dafür, dass sie sich um den Nachwuchs kümmern, eine "finanzielle Anerkennung". Laut Heneka stellt der Hausärzteverband dafür dieses Jahr 80 000 Euro. Auch die Studenten selbst bekommen daraus einen Zuschuss zu den Fahrt- und Mietkosten.

Die Idee: Wer vor Ort eine Unterkunft gestellt bekommt oder nicht die komplette Miete selbst zahlen muss, entscheidet sich leichter für den Gang aufs Land. Dort können die jungen Leute dann feststellen, ob der Beruf des Landarztes für sie infrage kommt. Bei Ute Schaaf, die in Absberg eine Lehrpraxis leitet, hat das geklappt: Ein Student begleitete die Allgemeinärztin vergangenes Jahr, seit Dezember ist der mittlerweile zugelassene Arzt nun als "Weiterbildungsassistent" bei Schaaf angestellt.

Wohnen bei der Chefin

Eine Erfolgsgeschichte also - für die Schaaf aber selbst viel tun musste. So bietet sie Medizinstudenten in ihrem Haus eine kostenlose Wohnung an. Eine finanzielle Förderung habe sie nicht erhalten, weil ihr Kandidat nicht in Bayern, sondern an der Uni Heidelberg studierte.

"Es gibt noch viele Stellschrauben, an denen man nachbessern könnte", ist die Absberger Ärztin überzeugt. So sollten sich Bürgermeister aus ihrer Sicht zusammentun, um Medizinstudenten für ihren Einsatz im ländlichen Raum ein Fahrzeug zur Verfügung zu stellen - oder eben günstigen Wohnraum. Die meisten hätten ja in ihrer Unistadt weiterhin ein Zimmer zu bezahlen. In Gunzenhausen funktioniert das: Die Stadt hält für Mediziner, die ihr Praktisches Jahr hier absolvieren, eine kostenlose Wohnung bereit.

Beim Freistaat können Studenten ein Stipendium von 300 Euro pro Monat beantragen, wenn sie sich verpflichten, ihre Facharztausbildung in einer nicht bereits überversorgten Gegend zu absolvieren und auch nach Abschluss noch fünf Jahre dort zu arbeiten. Eine direkte Förderung der Lehrpraxen gibt es von der Regierung bislang nicht. Der Landtagsabgeordnete für Weißenburg-Gunzenhausen und Ansbach-Süd, Manuel Westphal (CSU), meint, man könne darüber nachdenken, wenn die Ärzte nicht selbst genug Nachwuchs rekrutieren könnten.

Geld allein reicht nicht

Westphals Fraktionskollegen haben gerade 38 Anträge ins Parlament eingebracht, um den Ärztemangel zu bekämpfen. Ein Vorschlag: Fünf Prozent der Studienplätze an den Unis sollen Bewerbern vorbehalten sein, die eine Landarztkarriere anstreben. Außerdem soll die Regierung klären, wie weit Kommunen in der Unterstützung von Praxen - zum Beispiel durch Immobilien oder Darlehen - gehen dürfen.

Und, so die CSUler, München müsse mehr Geld für neue Praxen im ländlichen Raum geben. Laut Gesundheitsministerium bekommen Hausärzte, die sich in Gemeinden mit nicht mehr als 20.000 Einwohnern niederlassen, eine "Anschubfinanzierung von bis zu 60.000 Euro."

Der Ansbacher Bundestagsabgeordnete Harald Weinberg (Die Linke) hält die Vorschläge der CSU aber für einen "alten Hut". Er plädiert für kommunale Ärztehäuser, in denen für die Mediziner weniger Verwaltungsaufwand anfalle. Zudem brauche es eine "solidarische Gesundheitsversicherung", in die auch Beamte und Privatversicherte einzahlen.

Weiteres Geld für angehende Landärzte gibt es indes auch vom Medizinerverband KVB. So kann ein Allgemeinarzt, der in offiziell unterversorgten Gegenden wie Ansbach-Nord oder Feuchtwangen eine Niederlassung gründen möchte, bis zu 112 500 Euro erhalten. Das Geld stammt aus einem Fonds der KVB und der Krankenkassen.

Vorteile des ländlichen Raums bewerben

Doch es geht nicht nur ums Finanzielle: Auch das Leben im Ländlichen müsse für die jungen Ärzte attraktiver werden, fordern Experten. Der Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen versucht es mit seiner "Medizinischen Ferienakademie". Sie solle "die Vorteile Altmühlfrankens und der Landarzttätigkeit aufzeigen", erklärt Theresa Hausen vom Landratsamt. Workshops und Freizeit würden verknüpft. "Die Ergebnisse der letzten Ferienakademie sind eindeutig", so Hausen. "Neun von zehn Teilnehmern haben Interesse an einer Niederlassung im Landkreis."

Daniel Hertwig E-Mail