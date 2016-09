Wie schauen die Schultüten in Gunzenhausen aus?

Der Brauch versüßt Kindern schon seit 200 Jahren den "Ernst des Lebens" - vor 49 Minuten

GUNZENHAUSEN - Ohne sie tritt kaum ein Kind über die Schwelle zum Ernst des Lebens: Die Schultüte ist schon seit fast 200 Jahren der treue Begleiter der Abc-Schützen, ihr Inhalt soll den Jungen und Mädchen den Start ins Schulleben versüßen. Aber es kommt dabei beileibe nicht nur auf das Innenleben an, hat sich doch die äußere Hülle in den vergangenen Jahrzehnten zu wahren Kunstwerken gemausert. Da wird gebastelt, gefilzt und genäht, was das Zeug hält. Doch auch die industriell gefertigten, die meist passend zur Schultasche zu haben sind, stehen bei Eltern und ihrem Nachwuchs nach wie vor hoch im Kurs. Der Altmühl-Bote hat sich mal in Gunzenhäuser Familien umgehört, wie es um den Brauch zum ersten Schultag steht.

Selbst gemacht müssen die Schultüten sein, da sind sich Felicia und Mira Hüttinger einig. © Tina Ellinger



Selbst gemacht müssen die Schultüten sein, da sind sich Felicia und Mira Hüttinger einig. Foto: Tina Ellinger



Glitzernde Fische, Seepferdchen und Muscheln auf buntem Regenbogenpapier – die Motive für ihre Schultüte hat sich die sechsjährige Mira Hüttinger selbst ausgesucht. Eine gebastelte sollte es sein, wie für die große Schwester Felicia zwei Jahre zuvor. Da traf es sich gut, dass das Team ihres Kindergartens „Haus für Kinder farbenfroh“ wieder einen Bastelnachmittag veranstaltete und den Müttern und Vätern beim Gestalten der Tüten tatkräftig unter die Arme griff.

„Ich bastle gerne, aber die Unterstützung tat echt gut“, meint Miras Mutter Bianca , die sich noch an ihren eigenen ersten Schultag erinnert. Vor gut 30 Jahren wurde bei Weitem nicht so ein Aufwand betrieben, da „erbte“ man vielmehr die Schultüte der älteren Geschwister. „Meine war gelb, mit einem Schlumpf drauf“, erzählt die Gymnasiallehrerin. Handgemacht gab es damals nicht, vielmehr war man stolz auf trendige Motive.

Hilfe vom Kiga-Team

Ein schwarzer Ninja auf orangem Hintergrund war die erste Wahl von Miras bestem Freund Johann Buechler, der am Dienstag mit ihr zusammen seine Schullaufbahn startet. Der japanische Kämpfer sollte es unbedingt sein, weshalb sich seine Mutter Ursel Buechler unter die Bastlerinnen begab und ebenfalls gerne die Hilfe der erfahrenen Kindergarten-Mitarbeiterinnen in Anspruch nahm. Der diffizilen Herstellung entsprechend, wird das gute Stück nun bis zu seinem — in aller Regel einmaligen — Einsatz vorsichtig wie ein rohes Ei gelagert. Mit Zeitungspapier ausgestopft, damit es die Form hält, muss es nur noch wenige Tage ausharren.

Für seinen Sohn Konstantinos setzte sich Pavlos Panagiotou an den Basteltisch und griff zu Schere und Kleber. © Tina Ellinger



Für seinen Sohn Konstantinos setzte sich Pavlos Panagiotou an den Basteltisch und griff zu Schere und Kleber. Foto: Tina Ellinger



Dann muss das Papier natürlich weichen, über einen solchen Inhalt würden sich wohl weder Mira noch Johann freuen. Stattdessen kommen bei Mira ein Namensstempel, ein Schlüsselanhänger, Aufkleber und ein paar Süßigkeiten in die Tüte. Das Ganze darf allerdings nicht so schwer werden, gehen die Hüttingers den Weg zur Schule doch zu Fuß. „Sie muss es auch tragen können“, erklärt Bianca Hüttinger mit Blick auf ihre zierliche Tochter.

Ein Auto, eine CD und irgendein „FC-Bayern-Teilchen“ will Ursel Buechler in Johanns Schultüte packen, ein bisschen Süßkram kommt dann noch dazu. Es soll für diesen besonderen Tag etwas sein, „das ihm gefällt und das er sonst nicht bekommt“.

Papa ging zur Bastelrunde

Auch gekaufte Exemplare verschönern den ersten Schultag, sind Franziska und Alexander Bleicher überzeugt. © Tina Ellinger



Auch gekaufte Exemplare verschönern den ersten Schultag, sind Franziska und Alexander Bleicher überzeugt. Foto: Tina Ellinger



Eigens zu diesem Anlass aus Griechenland angereist ist die Oma von Konstantinos Panagiotou, die den Schulstart ihres Enkels nicht verpassen möchte. Natürlich durfte sie gleich die Schultüte bestaunen, die Papa Pavlos gefertigt hat. Er hat sich dafür extra Zeit genommen und als einziger Mann im Kindergarten zu Kleber und Schere gegriffen.

Seine Frau Evangelia Kosiori hatte nichts dagegen, dass er ihr diese Aufgabe abgenommen hat. Sie ist derweil mit dem Inhalt beschäftigt, ein paar nützliche Dinge wie Stifte und eine Brotzeitbox, aber auch ein wenig Spielzeug gehören für sie dazu: „Ich will ihn strahlen sehen.“ In ihrer Heimat hat man mit dem Brauch rund um die Zuckertüte übrigens nichts am Hut. In Griechenland gibt es für die Erstklässler höchstens ein kleines Geschenk, das meistens die Großeltern spendieren.

Wie wohl alle Kinder wartet auch Joel Semmlinger aus Unterwurmbach voller Vorfreude auf den ersten Schultag und präsentiert schon mal stolz seine nagelneue rote Büchertasche mit einer schwarzen Spinne drauf. Wie seine Schultüte aussieht, weiß der Sechsjährige dagegen noch nicht, das ist eine Überraschung von seiner Patin. „Ich habe nicht gebastelt“, erklärt seine Mutter Marina und stieß damit bei ihrem Sprössling auf vollstes Verständnis. „Er bastelt auch nicht gerne und meinte, dass es ja darauf ankommt, was drin ist.“ Der Inhalt zählt also, und darüber hat sich die Unterwurmbacherin einige Gedanken gemacht und sich auch im Internet Anregungen geholt. Das Ganze soll ihrer Meinung nach nicht zu sehr übertrieben werden, weshalb sie keine Spielsachen hineinpackt, sondern vor allem auf Praktisches setzt wie Spitzer, Lesezeichen und T-Shirt.

Auf den Inhalt kommt es an, findet Joel Semmlinger aus Unterwurmbach. © Tina Ellinger



Auf den Inhalt kommt es an, findet Joel Semmlinger aus Unterwurmbach. Foto: Tina Ellinger



Das ist ganz im Sinne von Beate Bleicher aus Gunzenhausen, die ebenfalls eher nützliche Dinge zum Schulstart bevorzugt und deren Sohn Alexander sich für eine gekaufte Schultüte passend zur Tasche begeistert hat. Grün und schwarz ist sie, verziert mit einem Puma. Mit den Ausschlag gab wohl der Rat der großen Schwester Franziska, dass die gebastelten Exemplare viel schneller kaputt gehen würden als gekaufte. Das kam Beate Bleicher nicht ganz ungelegen: „Ich bin kein Bastelfan.“

Wandel ab 2000

Wann genau der Trend zum Selbermachen die Schultüten erreicht hat, lässt sich anhand des Fotoalbums von Uta Englbauer ziemlich gut nachvollziehen. Die Grundschullehrerin darf am Dienstag, ihre 10. erste Klasse begrüßen, die Fotos all ihrer Abc-Schützen hat sie sorgfältig eingeklebt. Zu sehen sind natürlich auch die Schultüten, die bis zum Jahr 2000 etwa fast alle gekauft waren, nur vereinzelt spitzelt eine gebastelte Variante hervor. Dann wandeln sich die Fotos, die handgemachten werden mehr, die Ausführungen werden immer aufwendiger. Bei den Mädchen stehen eindeutig Prinzessinnen, Feen, Pferde und Meerestiere hoch im Kurs, die Jungs bevorzugen Fußball, Piraten, Wikinger und Gespenster.

Und: Die Kunstwerke werden immer größer: „Manchmal können sie die Kinder gar nicht mehr halten“, so die Erfahrung der Pädagogin, die seit 2002 an der Grundschule Süd in Gunzenhausen unterrichtet.

Ob die Schultüten — handgemacht oder gekauft — am ersten Schultag gleich im Klassenzimmer geöffnet werden, entscheidet in aller Regel der Lehrer. „In meiner Klasse bleiben sie zu“, erklärt Uta Englbauer. Ganz zu Beginn ihrer Laufbahn habe sie die Tüten öffnen lassen, mit dem Ergebnis, dass die Banknachbarn nicht mehr wussten, was nun wem gehört. „Das war mir eine Lehre“, schmunzelt die Mutter dreier Söhne.

Außerdem möchte sie verhindern, dass zwischen den Jungen und Mädchen Neid über den Inhalt aufkommt. Waren die Zuckertüten früher zu einem guten Teil mit Schulsachen wie Wachsmalkreiden, Spitzer oder Malkasten bestückt, finden sich darin heutzutage verstärkt Spielsachen, Gutscheine, Knuddeltiere und viele Süßigkeiten.

Bei allen äußeren und inneren Veränderungen ist die Schultüte aber dennoch das geblieben, was sie nun schon seit fast 200 Jahren ist: das Erkennungszeichen der Erstklässler.

TINA ELLINGER