Wieder normale Fahrtzeiten beim Stadtbus

GUNZENHAUSEN - Den Anschluss wegen Verspätung des Busses verpasst, das mussten in den vergangenen Wochen viele Passagiere der Stadtbuslinien in Kauf nehmen. Doch nachdem die Umgehungsstraße nun wieder für den Verkehr freigegeben wurde, hoffen die Stadtwerke auf eine Normalisierung beim Stadtbusverkehr. Die VGN-Tickets werden allerdings ab Januar teurer.

An den drei kommenden Adventssamstagen können die Gunzenhäuser auch nachmittags mit dem Stadtbus in die Stadt fahren: Die Linien verkehren bis 17.50 Uhr. © Foto: Stadtwerke Gunzenhausen



Verschiedene Baustellen in und um Gunzenhausen brachten in der Vergangenheit erhebliche Behinderungen und somit Verspätungen mit sich. Zum einen verlängerte sich der Weg der Linie 640 wegen einer Baumaßnahme in der Schulstraße um etwa drei Minuten, berichtet Christian Reichenthaler, der Verkehrsleiter der Gunzenhäuser Stadtwerke. Des Weiterhin sorgte das wegen der gesperrten Umgehungsstraße extrem hohe Verkehrsaufkommen im Stadtgebiet immer wieder für erhebliche Verzögerungen. Gerade nachmittags und zum Feierabendverkehr sorgten diese Behinderungen für lange Wartezeiten etwa beim Einbiegen vom Bahnhofplatz in die Bahnhofstraße oder von der Weißenburger Straße in die Sonnenstraße.

Solche unvorhersehbaren Fahrzeitbeeinträchtigungen, so Reichenthaler in einer Pressemitteilung, kann der Fahrplan der Stadtbuslinien nicht kompensieren. Deshalb kamen die Stadtbusse oft nicht rechtzeitig an, sodass viele Fahrgäste Anschlussverbindungen zum Zug oder zu den anderen Überlandlinien nicht erreichten. Durch die Beendigung der Baustelle auf der B 13 hofft Reichenthaler nun auf eine Normalisierung des Stadtbusverkehrs.

Neuer Fahrplan ab 10. Dezember

Am Sonntag, 10. Dezember, tritt ein neuer Fahrplan in Kraft. Damit ändern sich die Abfahrts- und Ankunftszeiten bei verschiedenen Linien im Gebiet des Verkehrsverbunds Nürnberg (VGN). Im Stadtverkehr Gunzenhausen ist laut Reichenthaler aber keine Zeitanpassung notwendig, die Abfahrtszeiten der VGN-Linien 640, 640.1 und 641 bleiben gleich. Jedoch wird bei der Linie 641 die Haltestelle AOK in der Albert-Schweitzer-Straße umbenannt und heißt zukünftig Limesstraße.

In den nächsten Wochen werden die Haltestellen mit neuen Fahrplänen und Preisblättern bestückt. Die neuen Preise gelten ab Januar, für die Tickets müssen im Schnitt drei Prozent mehr bezahlt werden.

Längerer Linienbetrieb an Adventssamstagen

An den verbleibenden drei Adventssamstagen verlängern die Stadtwerke den Linienbetrieb des Stadtbusverkehrs bis 17.50 Uhr. Der letzte Umlauf beider Linien beginnt um 17.20 Uhr ab Bahnhof. An den Werktagen fahren die Busse bis 19.20 Uhr. Zum Besuch der Eisbahn kann somit auch der Stadtbus genutzt werden.

Die Erhöhung der Fahrpreise, die vom VGN im Sommer beschlossen worden ist, setzt sich zusammen aus der prognostizierten Kostensteigerung bei den Verkehrsunternehmen von rund 2,5 Prozent sowie einem Aufschlag von 0,5 Prozent, der der schrittweisen Entlastung der Städte und Landkreise dient. Diese haben rund 20 Jahre lang Ausgleichsleistungen für Fahrpreissenkungen bei früheren Erweiterungen des Verbundraums getragen.

Als stärkster Kostenfaktor machen sich die Aufwendungen für das Personal bemerkbar, mit einem Plus von 3,17 Prozent. Besonders im Regionalverkehr musste angesichts des Fahrermangels bei den Tarifabschlüssen nachgezogen werden. Deutlich steigend ist auch der Kapitalbedarf für Beschaffungen bei den Fahrzeugen sowie für Investitionen in Betriebsleitsysteme, Sicherungstechnik und Fahrgastinformation, erläutert Reichenthaler in der Pressemitteilung der Stadtwerke.