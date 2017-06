Wieder Samstagskonzerte in Gunzenhausen

GUNZENHAUSEN - Die beliebten Samstagskonzerte am Marktplatz gehen heuer in die siebte Runde. Zum Auftakt spielt am Samstag, 3. Juni, um 10 Uhr die Musikkapelle Reimlingen. Ab 12.15 Uhr übernimmt die Trachtenkapelle Marktoffingen die musikalische Regie.

Die Musikkapelle Reimlingen greift am Samstag um 10 Uhr zum Auftakt der samstäglichen Marktplatzkonzerte zu den Instrumenten. Foto: Studio Herzblut.



"Wann geht’s denn wieder los?" war in der städtischen Tourist-Information eine häufig zu hörende Frage in den letzten Tagen. Gemeint waren die samstäglichen Konzerte am Gunzenhäuser Marktplatz vor dem "Alten Rathaus". Heribert Heinzmann, Großhändler für Autotechnik aus Gunzenhausen und mit 130 Mitarbeitern einer der größten seiner Zunft in Süddeutschland, freut sich über das rege Interesse. Ihm ist es zu verdanken, dass es die Veranstaltungsreihe überhaupt gibt. Sie trägt mit "Heinzmanns Maibaum-Treff" auch seinen Namen.

Auch in der neuen Spielzeit wird den Publikumswünschen entsprechend die Hälfte aller Auftritte von Blasmusikgruppen gestaltet. Daneben stehen mit Auftritten von "BlackByrd & Friends", der Nördlinger Stadtjazzerey, der Lehrerhaus-Musik, dem Raumberger-Ensemble oder dem Puschban-Ensemble gänzlich andere Musikstile im Mittelpunkt. Von Pop und Rock über Dixie, Jazz und Schlager bis hin zur Klassik spannt sich der künstlerische Bogen.

Mit der Brass Band Gunzenhausen, der Gunzenhäuser "Blous’n", den Klosterstadt-Musikanten Neresheim und den "Wormer Musikanten" sind heuer vier Gruppen der ersten Stunde im Programm vertreten. An den 16 Samstagsterminen treten verschiedenste Gruppen auf, und so abwechslungsreich und unterschiedlich präsentiert sich auch das musikalische Programm.

Heribert Heinzmann wird es sich auch in dieser Spielzeit nicht nehmen lassen, persönlich vor Ort zu sein. Begleitet wird er dabei nicht selten von seinen Kindern Katrin und Mark, die die Bemühungen ihres Vaters um die Belebung und Attraktivitätssteigerung der Innenstadt voll und ganz unterstützen.

Am 4. Juni 2011 um 10.30 Uhr ging es los, noch etwas improvisiert, im kleinen Rahmen. Weder für die Musiker noch für die Zuschauer gab es Sitzmöglichkeiten, und auch die Pavillons, die das Erscheinungsbild der Konzerte mittlerweile prägen, gab es noch nicht. Neun Musikgruppen traten an 13 Terminen zwischen Anfang Juni und Anfang September auf.

Was so klein begann, hat sich mittlerweile zu einer im Veranstaltungskalender der Stadt Gunzenhausen etablierten Konzertreihe gemausert. Inzwischen erstrecken sich die Auftritte von Juni bis Oktober. 16 Termine sind es heuer, und aus zwei Stunden sind vier Stunden allsamstägliche Dauer geworden. Am Ende dieser Spielzeit werden 84 Kapellen am Gunzenhäuser Marktplatz aufgetreten sein, viele davon nicht zum ersten Mal.

Die Auftritte sind begehrt, mehr als 150 interessierte Musikgruppen aus einem Umkreis von 50 Kilometern sind in den Unterlagen der Tourist-Information Gunzenhausen, die für die Organisation verantwortlich zeichnet, gelistet. Amtschef Wolfgang Eckerlein und seine Stellvertreterin Katrin Meidl haben alle Jahre wieder die Qual der Wahl bei der Zusammenstellung des Programms.

Mit der Reihe "Heinzmanns Maibaum-Treff" nahm die Stadt Gunzenhausen 2016 darüber hinaus am Wettbewerb um den Bayerischen Stadtmarketingpreis teil. Unter der Schirmherrschaft der Bayerischen Staatsregierung werden im Rahmen des Wettbewerbs die innovativsten City- und Marketingkonzepte bayerischer Städte oder Werbegemeinschaften gesucht.

Detailinformationen zu "Heinzmanns Maibaum-Treff" gibt es in gedruckter Form in der Tourist Information Gunzenhausen oder im Internet unter www.gunzenhausen.info