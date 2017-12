Wintertrödelmarkt lockt nach Gunzenhausen

Traditionsveranstaltung ist ein Eldorado für Schnäppchenjäger - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Seit Jahrzehnten verwandelt sich der Gunzenhäuser Marktplatz am 1. Adventssonntag in ein Paradies für Schnäppchenjäger. Auch in diesem Jahr war der Wintertrödelmarkt wieder ein Anziehungspunkt für Jung und Alt.

Ob Skier oder Fahrräder, Klamotten, Bücher oder Spiegel, Geschirr oder Spielzeug, es gibt so vieles, was die einen nicht mehr brauchen und worüber sich die anderen freuen: Der Wintertrödelmarkt in Gunzenhausen war einmal mehr ein Paradies für Schäppchenjäger und erfreut sich nach wie vor großer Anziehungskraft. © Marianne Natalis



Ein Hirschgeweih gefällig? Oder vielleicht doch lieber einen verrosteten Ölkanister? Alte Spiegel oder ausrangiertes Geschirr, Pelzmäntel oder fantasievolle Kopfbedeckungen, alte Schaukelpferdchen oder bunte Ketten — die Liste der Dinge, die man beim Stöbern an den vielen Ständen entdecken konnte, ließe sich schier endlos fortsetzen. Professionelle Trödler boten ihre Ware teils kunstvoll arrangiert an, Kinder präsentierten ihr ausrangiertes Spielzeug auf Decken, alte Trödelmarkthasen bauten wie jedes Jahr ihre Tapeziertische an ihrem Lieblingsplatz auf dem Marktplatz oder in den Seitenstraßen auf.

Bilderstrecke zum Thema Gunzenhäuser Trödelmarkt zieht Besucher an Ein 1. Advent ohne Wintertrödelmarkt in Gunzenhausen ist eigentlich überhaupt nicht mehr vorstellbar. Seit Jahrzehnten wird an diesem Sonntag in der Altmühlstadt kräftig gefeilscht, und so mancher Schnäppchenjäger kommt dabei voll auf seine Kosten.



Sicher, der Andrang war schon mal größer, die Stände standen schon mal dichter, doch auch in Zeiten von Ebay hat die Veranstaltung noch Strahlkraft und zieht das Publikum auch von weit über die Stadtgrenzen her an. Und nicht wenige von ihnen machten sich am Ende zufrieden wieder auf den Heimweg, mit einem "neuen" Krug in der Tasche, einem Gesellschaftsspiel, einem Ölschinken oder, wie die achtjährige Patrizia aus Haundorf, mit einem Kuschelesel im Arm.

Darüber hinaus ist es auch ein gesellschaftliches Ereignis, denn hier treffen sich Freunde und Bekannte, die sich womöglich schon ewig nicht mehr gesehen haben. Wie vorhergesagt setzte am Nachmittag leichter Schneefall ein und die ersten Trödler packten schon um 14 Uhr ihre Sachen zusammen.

