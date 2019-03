"WIR in Altmühlfranken" kommt nach Gunzenhausen

Messe lädt vier Tage lang auf den Schießwasen ein — Acht Hallen, 15 000 Quadratmeter - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Die Wirtschafts-, Informations- und Regionalausstellung "WIR in Altmühlfranken" findet von Donnerstag bis Sonntag, 4. bis 7. April, am Schießwasen in Gunzenhausen statt. Auf einer Ausstellungsfläche von insgesamt 15 000 Quadratmetern mit acht Ausstellungshallen ist die Messe täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Ausreichend Parkplätze gibt es direkt an der B 13.

Die Aufbauarbeiten für die „WIR in Altmühlfranken“ auf dem Schießwasen in Gunzenhausen sind bereits in vollem Gange. Auf 15 000 Quadratmetern stehen dort acht Hallen. © Erich Neidhardt



"So könnte man die Messe nüchtern und sachlich in Zahlen beschreiben. Aber damit trifft man nicht im entferntesten den Kern der ,WIR in Altmühlfranken’", so die veranstaltende Josef Werner Schmid (JWS) GmbH, Messe- und Ausstellungsorganisation. Für sie ist die Messe "Emotion und Adrenalin pur — erleben, sehen, mitmachen, informieren". Kurzum: "Ein Event für die ganze Familie in der Region Altmühlfranken und weit darüberhinaus".

Was die Messe so einzigartig macht, zeigt sie bereits mit ihrem Namen. Das "WIR" in Altmühlfranken stehe für ein verbindendes Gemeinschaftsgefühl, so JWS. Angesprochen seien alle, die in der Region Altmühlfranken leben und sich hier zu Hause fühlen. Das "WIR" stehe aber auch für die leistungsstarken Unternehmen vor Ort, die hier ihre Produkte und Serviceangebote vorstellen und helfen, wenn man Rat braucht. Ihre Geschäfte seien nicht anonym, sondern transparent und offen.

Auf der "WIR in Altmühlfranken" laden diese Unternehmen die Besucher zum Schulterschluss ein, so JWS. Sie präsentierten ihr Unternehmen persönlich und kompetent, auch mit einer Vielzahl von kulturellen und sozialen Angeboten. "Auf dieser Basis rückt die Region näher zusammen, zeigt, wie bunt sie ist, welche Vielfalt sie bietet, wer sie ist und was sie ist", so JWS. Die Stärke einer Gemeinschaft, das sei "WIR in Altmühlfranken" — der Treffpunkt einer Region, und die Messe mache diese Stärke sichtbar.

In den acht Hallen mit über 3500 Quadratmetern ist eine breite Themenvielfalt zu finden. Einen ersten Überblick gibt das Thema der Halle, das neugierig macht auf die Unternehmen und Aktionen, die sich dahinter verbergen.

So sind die Halle A und Halle D mit "Bauen und Wohnen" überschrieben und damit ein Treffpunkt für alle Bauherren und jene, die es werden wollen. Die Einladung hier vorbeizuschauen, geht auch an alle Hausbesitzer, die vorhaben zu modernisieren, zu renovieren oder sich einfach informieren wollen welche Möglichkeiten es gibt. "Schließlich möchten wir sehen, wie in Altmühlfranken mit bester Qualität gebaut wird", lädt der Veranstalter zum Vorbeikommen ein.

Die "Eventarena" in Halle B ist eine Attraktion für jeden Messebesucher — die Adresse für Essen und Trinken, Neues sehen und sich beim Live Cooking den Duft der backfrischen Gerichte um die Nase wehen lassen. In der "Eventarena" können die Besucher die Messe von ihrer kulinarischen Seite mit regionalen Produkten genießen. In Halle B warten aber auch tolle Events, ob Bubble Soccer oder ein Trip auf dem SUP im eigens installierten Wasserpool. "Probieren Sie aus was Ihnen gefällt oder schauen Sie einfach nur zu. Spaß ist garantiert", verspricht die JWS GmbH.

In der Halle C, der "Schönheitshalle", wird umgestylt. Neue Frisur, neues Make-up, und schon wird daraus ein neuer Mensch, der kaum wiederzuerkennen ist. Die Gäste können mit eigenen Augen erleben, wie scheinbar kleine Veränderungen Großes bewirken. Beim Umstylen kann man täglich live dabei sein und mit etwas Glück ist man sogar der Hauptdarsteller, der ein Umstyling gewinnt.

"WIR kümmern uns ums Klima" lautet das Motto in der Halle E. Mit Solarenergie und Blockheizkraftwerken wird Nachhaltigkeit zum wichtigsten Thema für die Zukunft. Die Besucher erfahren, wie man schon heute diese ganzen Techniken für das Zuhause nutzen kann. "Die Tür mit Blick in die Zukunft steht in dieser Halle für Sie weit offen", macht die JWS GmbH aufs Vorbeikommen Lust.

Seine Gesundheit checken lassen konnte man vor vier Jahren auf der Altmühlfrankenschau. Nun heißt die Messe „WIR in Altmühlfranken“. © Marianne Natalis



Die Halle M ist allen Junggebliebenen gewidmet. Zuerst die Gesundheit checken, dann rauf aufs E-Bike. "Genießen Sie das Leben in vollen Zügen, so wie es Ihnen gefällt", lautet die Einladung an die Messebesucher. Inspirationen gibt es für Aktivitäten und Besinnlichkeit.

Die Angebote in der Halle G stehen im Zeichen der Gesundheit. Und damit man gesund ist und es bleibt, kann man vorbeugen und Entscheidungen pro Gesundheit treffen. In "G wie Gesundheit" werden zahlreiche Möglichkeiten hierfür aufgezeigt.

In Halle F, der "Grünen Halle", geht es um den Forst. Was wird aus unserem Wald? Wie können wir unsere heimischen Bäume nachhaltig für Holzbauten nutzen? sind einige der Fragen, die hier beantwortet werden. Aber auch sonst ist allerhand los in der "Grünen Halle". Die Fledermäuse sind ebenso zu Besuch wie Hase und Reh. Ein Waldspaziergang auf der Messe – hier wird er wahr.

Auch im Außenbereich ist mächtig was geboten. Hier lockt eine attraktive Automeile mit neuesten Modellen und Spitzentechnologie. Probefahrten mit neuesten Automodellen werden angeboten. Ein Bungee-Trampolin, ein Segway-Parcours, ein Tiny House und ein Fasshotel sind weitere Attraktionen. Die Pumptrack lädt zudem zu einer Spritztour mit dem Rad ein. Obendrein gibt es Mitmachaktionen für Kinder und vieles mehr. "Langeweile", verspricht die JWS GmbH, "ist auch hier ein Fremdwort."