Wirtschaftsschule Gunzenhausen ganz "old school"

Schüler unternehmen eine spannende Zeitreise — Ein Tag zwischen Schiefertafeln und iPhone - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Schiefertafeln und militärischer Gehorsam: Am diesjährigen Projekttag unternahmen die Schülerinnen und Schüler der Wirtschaftsschule Gunzenhausen eine Zeitreise. Anlass dazu gab das Jubiläum "100 Jahre Freistaat Bayern, 200 Jahre Bayerische Verfassung". Nach einem Besuch des Schulmuseums in Nürnberg stand nun ein besonderer Projekttag unter dem Titel "Schule wie vor 100 Jahren" auf dem Stundenplan. Ein nachdrückliches Erlebnis.

Schiefertafeln statt Hefte, Griffel statt Kugelschreiber. Doch recht spartanisch waren die Schüler anno dazumal ausgestattet. Den Schulstoff mussten sie auswendig lernen. © Bernadette Rauscher



Die Schülerin sitzt kerzengerade auf der engen Holzbank. Beide Füße fest auf dem Boden, die Hände gefaltet, der Blick nach vorn, die weiße Bluse bis knapp unters Kinn zugeknöpft. Aus der Hosentasche lugt ein iPhone in rosa-goldener Hülle. Es ist mitunter der einzige Schnipsel, der noch an das Heute erinnert in dieser sonderbaren Situation. Deutschunterricht ist angesagt in der Wirtschaftsschule Gunzenhausen. Eigentlich ist das nichts Ungewöhnliches. Doch heute ist alles anders. Vorne am Pult steht Matthias Rösch, Leiter des Schulmuseums Nürnberg, der mit den Schülerinnen und Schülern ein spannendes Experiment wagt: Eine schulische Zeitreise, 100 Jahre zurück.

"Ihr könnt alles, was ihr vom Unterricht heute kennt, vergessen", kündigt Rösch an. Und schiebt gleich ein beruhigendes: "Keine Sorge, ich werde nicht alles machen. Ich werde niemanden von euch schlagen und ich werde auch niemanden vor der Klasse demütigen." Auch wenn derartige Disziplinierungsmaßnahmen wesentlicher Bestandteil des damaligen Unterrichts gewesen sind.

Genau wie das Sitzen. Die ausgeliehenen, authentischen Holzbänke aus dem Schulmuseum sind eng und klein. Viele Möglichkeiten, sich gemütlich hinzulümmeln, gibt es da nicht. Eigentlich ein nachvollziehbares Konzept: Bei einer Klassenstärke von 60 Schülern sämtlicher Jahrgangsstufen müssen alle Register gezogen werden, um die Aufmerksamkeit der Schüler hochzuhalten. Dieser kann sich Matthias Rösch heute gewiss sein: Mucksmäuschenstill ist es im Klassenzimmer, das wie aus einer anderen Welt importiert zu sein scheint. Das kleine Pult des Lehrers steht mittig, alte Landkarten zieren die Wände, ein ausgestopfter Fuchs begutachtet die Klasse.

Kniebeugen und Ideologie

Lebenspraktischer Unterricht wurde früher groß geschrieben. © Bernadette Rauscher



Wer Fehler macht, nicht anständig sitzt oder sich dem Nachbarn zuwendet, wird gerügt und muss sich an die Tür stellen. Oder Kniebeugen machen. Bücher gibt es kaum, für die Schüler sowieso nicht, der Stoff muss auswendig gelernt werden. Das eigene Gedächtnis ist ein wertvolles und vor allem kostenloses Gut.

Der Dramatiker und Dichter Theodor Körner ist das Thema der folgenden 45 Unterrichtsminuten. "Frischauf mein Volk, die Flammenzeichen rauchen", tönt es im Chor durch das Schulzimmer. "Die Herausforderung lautet: Schule wie vor 100 Jahren", erklärt Rösch. Konkret bedeutet das: Unterricht am 12. März 1918. "Wir befinden uns also in den letzten Monaten des Ersten Weltkrieges. Und die sind natürlich entsprechend ideologisch aufgeladen." Der Krieg ist zentral im Unterricht und allgegenwärtig. Es werden die neuesten Meldungen von der Front verlesen und der Gefallenen gedacht. Die meisten sind so alt wie die Schüler, die Rösch heute vor sich sitzen hat.

Die Schule losgelöst von Zeitgeist, gesellschaftlichem Diskurs und politischem Geschehen zu betrachten, ist ein aussichtsloses Unterfangen. Die Schüler in diesem historischen Rollenspiel also zu 100 Prozent in die damalige Situation zu versetzen, kann gar nicht funktionieren, das weiß auch Rösch. Damals wie heute versuche die Schule, junge Menschen auf das Leben vorzubereiten. Aber: "Unsere Werte sind heute andere. Wir denken heute menschenrechtlich."

Schule heute ist anders als vor hundert Jahren, weil auch die Schüler anders sind. Gerade in den Kriegsjahren war Not und Armut groß, der Alltag geprägt von Angst um die Familie und vor einer unsicheren Zukunft. Ideologische Indoktrination ist da ein leichtes Spiel - auch, und vielleicht gerade implizit, indem ein kriegsverherrlichendes Gedicht von 1813 instrumentalisiert wird, um die Schüler für den Frontkampf zu begeistern.

Zahlreiche Stationen

Diesen Punkt noch einmal zu betonen, ist Rösch im Anschluss besonders wichtig. "Meine Hoffnung ist, dass die Schüler erkennen, wie die Schule, die Erwachsenen, die Zeit, versuchte, sie zu benutzen. Und dass sie so einer Sache auf die Spur kommen und die Gefahren dahinter sehen." So beendet der Leiter des Schulmuseums die Stunde mit dem Appell, immer kritisch zu bleiben und die Dinge zu hinterfragen.

Die Schüler atmen auf, das erste Mal in den 45 Minuten überhaupt, so scheint es. Die Anspannung fällt sichtbar von ihnen ab. Das aufrechte Stillsitzen erwies sich 45 Minuten lang durchaus als Herausforderung. Und der damalige pädagogische Grundsatz, mit Einschüchterung für Recht und Ordnung im Klassenzimmer zu sorgen, zeigte seine Wirkung. "Ich hatte total Angst, etwas Falsches zu sagen", meinen die Schüler nachdenklich. Und: "Wir haben‘s heute eigentlich richtig gut, wie wir unterrichtet werden." Dann schwärmen sie aus in die Gänge des Schulhauses, kichernd und lebhaft, wie das 14-, 15-, 16-jährige Schüler heute eben so tun.

Doch das Projekt ist noch nicht zu Ende: Nach so viel Informations-Input gilt es nun, nicht nur im Unterricht zuzuhören, sondern auch das Lernen vor 100 Jahren selbst auszuprobieren. In verschiedenen Gruppen erlaufen die Jugendlichen unterschiedliche Stationen. Sie lernen den Abakus als Vorläufer des Taschenrechners kennen, dessen Bedienung nicht unkompliziert ist. Es erfordert viel Mitdenken und Konzentration, in dem Holzkugelsystem nicht durcheinander zu kommen. "Da rechne ich das nächste Mal lieber mit den Fingern!" lacht ein Schüler.

Auch die für viele kryptisch anmutende Sütterlin-Schrift sauber auf Papier zu bringen, ist kein einfaches Unterfangen. Und wie strickt man eigentlich Socken? Wie bügelt man ein Hemd? Wie stickt man ein Bild in ein Stück Stoff? Der Hauswirtschaftsunterricht bereitete damals vor allem praktisch auf das Leben vor.

Matthias Rösch, Leiter des Schulmuseums, machte die Wirtschaftsschüler mit dem Unterricht im vergangenen Jahrhundert bekannt. Körperliche Strafen verhängte er jedoch keine. © Bernadette Rauscher



Schule gestern, heute und morgen - das bedeutet auch eine Veränderung im Verhältnis zwischen Kindern und Lehrern. Diese Thematik wird am Projekttag noch einmal eindrucksvoll im Theaterstück der Klasse 9 b aufgegriffen. Sehr authentisch gerade das dargestellte Heute, wie die Reaktionen des begeisterten Publikums (erkennendes Lachen, zustimmendes Nicken, leidvolles und verstehendes Grinsen der Lehrkräfte) zeigen.

Meinungsbildung im Fokus

Doch was bleibt von diesem ungewöhnlichen Tag an der Wirtschaftsschule Gunzenhausen? In der abschließenden Reflexionsrunde gehen die Schüler durchaus hart mit sich ins Gericht: "Wir sind heute eher frech und aufmüpfig. Damals mussten die Schüler viel disziplinierter sein." Außerdem hätten sich die Schwerpunkte verschoben: War es vor 100 Jahren noch wichtig, die Schulklasse zu einer ruhigen, folgsamen, homogenem Einheit zu erziehen, würde heute das Augenmerk viel mehr auf der eigenen Meinungsbildung der Schüler und ihre individuellen Persönlichkeitsentwicklung liegen. "Wir können von Früher lernen, respektvoller und freundlicher miteinander umzugehen und uns weniger zu beleidigen", erkennen die Schüler. Aber nicht nur sie können von der Vergangenheit lernen, auch die Lehrkräfte und die Pädagogik, wie Matthias Rösch meint: "Das Interesse und die Aufmerksamkeit der Schüler ist ein vorsichtiges und kostbares Gut, das man hegen und pflegen muss. Man muss Schüler auch für voll nehmen."

Schule als Chance

"Unser Ziel mit diesem Projekttag ist eigentlich: Schule als Chance begreifen", erklärt stellvertretender Schulleiter Wolfgang Förtsch, "Damals war die Schule oft der einzige Ort und die einzige Möglichkeit, um an Bildung zu kommen." In der Vergangenheit ein nicht unproblematischer Umstand: Nicht selten wurde der Wissenshunger der Kinder und Jugendlichen für politische und ideologische Zwecke missbraucht.

Und hier zeigt sich, dass die Schule an diesem Projekttag gleich zweifach als Chance gesehen werden kann: Nämlich auch als ein Ort, an dem Schüler für manipulative Mechanismen aller Art sensibilisiert werden sollen und lernen, wie wichtig es ist, sich nicht mit einfachen Antworten zufrieden zu geben. Nicht aufzuhören, Fragen zu stellen, neugierig zu bleiben und kritisch hinter die Dinge zu blicken und nicht nur oben drauf. Ein wertvoller Schatz, den Schüler vom Projekttag und von 100 Jahren Schulgeschichte mitnehmen können.

