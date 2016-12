Wolframs-Eschenbach: Alte Vogtei vor Wiedereröffnung

Nach umfangreicher Sanierung nimmt Traditionsbetrieb seinen Betrieb im März auf - 16.12.2016 07:21 Uhr

WOLFRAMS-ESCHENBACH - Eine gut funktionierende Gastronomie ist ein wesentlicher Faktor für die Attraktivität einer Stadt. Hier kann Wolframs-Eschenbach schon bald mit einem herausragenden Projekt punkten. Im März nächsten Jahres öffnet die „Alte Vogtei“ nach umfangreicher Generalsanierung und Restaurierung als Drei-Sterne Hotel Superior wieder ihre Pforten.

Das Traditionsgasthaus "Alte Vogtei" in Wolframs-Eschenbach, hier der Ostflügel des historischen Gebäudes, öffnet runderneuert im März wieder seine Pforten. © Erich Neidhardt



Darüber freuen sich nicht nur die Bewohner der Minnesängerstadt, sondern alle Freunde gepflegter Gastlichkeit in ganz Mittelfranken und darüber hinaus, eilte der „Alten Vogtei“ doch lange Zeit der Ruf voraus, eines der schönsten Gasthäuser Altfrankens zu sein. Zuletzt wurde der Betrieb im Herzen Wolframs-Eschenbachs von Georg Dörr jun. und dessen Lebensgefährtin Kerstin Willer geführt, dessen Großvater das Haus in den 1930er-Jahren käuflich erworben hatte.

Als der Sohn des Gastronomen-urgesteins Georg Dörr im März 2010 letztmals die Eingangstür — ein beeindruckendes Portal aus der Spätrenaissance — zusperrte, befand sich das in den Jahren 1601 bis 1610 errichtete Bauensemble in einem denkbar schlechten Zustand. Dörr konnte als privater Besitzer die nötigen Sanierungen nicht stemmen. Vorder- und Rückgebäude des ehemaligen repräsentativen Sitzes des Deutschordensvogts wiesen wegen vieler Umbauten vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und witterungsbedingt extreme Schäden auf. Das Gebäude unweit des Liebfrauenmünsters mit seiner für die Bauzeit typischen Fachwerkkonstruktion drohte zusehends zu verfallen.

Stadt kauft das Haus

Dem Niedergang des denkmalgeschützten architektonischen Schatzes konnte und wollte Wolframs-Eschenbachs Bürgermeister Michael Dörr nicht zusehen. Bereits als absehbar war, dass in der „Alten Vogtei“ die Lichter ausgehen werden, nahm er mit verschiedenen Privatinvestoren Kontakt auf, ein zufriedenstellender Abschluss blieb aber aus. Daraufhin erarbeitete die Stadt zusammen mit Architekten des Nürnberger Planungsbüros Wolfgang Albert und Gastronomiefachleuten ein Konzept, das im Jahr 2012 auf zwei Bürgerversammlungen präsentiert und für gut befunden wurde. Noch im selben Jahr fasste der Stadtrat dann den Beschluss, dass die Stadt das 8800 Kubikmeter große Gebäude (das entspricht rund 25 Einfamilienhäusern) von einem regionalen Kreditinstitut kauft und wieder in einen guten Zustand zurückversetzt. Diese Entscheidung stellte sich auch wegen der in Aussicht gestellten Fördergelder als die richtige heraus.

„In München wollte man, dass wir es machen“, erinnert sich Bürgermeister Dörr. Dort gilt das Gebäude als ein wichtiges Beispiel für einen frühneuzeitlichen Repräsentativbau in Franken und ein Baudenkmal von überregionaler Bedeutung. Durch die Sanierungsmaßnahmen, so der Wunsch der dortigen Entscheidungsträger mit Kulturminister Ludwig Spaenle an der Spitze, soll das Gebäude vor allem statisch gesichert werden, um die Bausubstanz zu erhalten.

Um an die Zuschussgelder in Höhe von rund 4,6 Millionen Euro heranzukommen, waren dennoch mehr als 30 Ortstermine nötig, die Bürgermeister Dörr bei der Regierung in Ansbach und in München absolvierte. Insgesamt sind die reinen Baukosten mit circa 7,3 Millionen Euro veranschlagt, und dieser Betrag, so zeichnet sich kurz vor der Fertigstellung ab, kann gehalten werden. Weitere 700 000 Euro kostet die Möblierung des Hauses.

Seit dem Beginn der Abbrucharbeiten im Frühsommer 2013 sind mittlerweile über 100 000 Arbeitsstunden aufgelaufen. Das Gebäude wurde zunächst entkernt, die Fundamente stabilisiert und dann großteils in mühevoller Handarbeit und mit viel Liebe zum historischen Detail saniert, wieder aufgebaut und mit der nötigen, sehr umfangreichen Technik versehen. Gänzlich erneuert werden musste der total marode Zwischenbau. Er beherbergt neben zwei Treppenhäusern auch einen Fahrstuhl, der alle Etagen bedient. Rund eine Million der Bausumme verschlangen allein die für den Brandschutz erforderlichen Maßnahmen. Auch hier sowie in Sachen Barrierefreiheit ist die „Alte Vogtei“ künftig ein Vorzeigeobjekt.

Die künftigen Gäste erwartet im Untergeschoss ein großer Wellnessbereich. Im Keller untergebracht sind neben umfangreichen Technikräumen auch zwei Blockheizkraftwerke, die nach Fertigstellung auch das benachbarte Rathaus versorgen werden. Im Erdgeschoss entstehen gastronomische Räumlichkeiten mit klangvollen Namen wie „Vogtstube“ und „Tafelzimmer“ (mit Kamin) und im rückwärtigen Bereich wird der frühere „Stall“ zum „Wolframsaal“. Der Prunkraum des Hauses war schon seit jeher der „Rittersaal“ im ersten Stock. Er kombiniert künftig historisches Flair mit modernster Tagungstechnik und wird daher den verschiedensten Ansprüchen gerecht. Daneben gibt es die „Tafelrunde“ als kleineren Konferenzraum und eine Lobby im Zwischenbau. Für Feste, Feiern und sonstige Veranstaltungen ist also alles da, was das Herz begehrt. Hierfür bietet sich auch ein heimeliger Gewölbekeller unterhalb der Zehntscheune an. Sämtliche Räume zusammengerechnet bietet die „Alte Vogtei“ künftig rund 500 Sitzplätze. Obendrein wird es im Hof des benachbarten Deutschordensschlosses auch einen Biergarten geben.

Insgesamt beherbergt die „Alte Vogtei“ künftig 22 Gästezimmer mit 45 Betten. Sie sind in ersten Stock und in den beiden Dachgeschossen untergebracht, stilvoll eingerichtet und mit moderner Technik ausgestattet. Herausragend dabei die drei geschossübergreifenden Mansard-Suiten die im zweiten Dachgeschoss des Vorderhauses untergebracht sind. in diesem Stockwerk lockt auch eine Dachterrasse, von der aus sich ein hübscher Blickauf die historische Altstadt eröffnet

GmbH übernimmt das Ruder

Betrieben wird die „Alte Vogtei“ künftig von einer bereits gegründeten, gleichnamigen GmbH, die das Haus von der Stadt pachten wird. Das Team will in der Gastronomie und im Hotelbetrieb nahtlos an die Glanzzeiten des Betriebs anknüpfen. Es will die Leistungen des Bürgermeisters und der Stadt mit großem Engagement zurückgeben. Einst stolze Fürstenherberge des deutschen Ritterordens, soll die neue und moderne „Alte Vogtei“ wieder Mittelpunkt des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens in der Wolframstadt und darüber hinaus werden.

Garanten für die bodenständige Wirtshauskultur sind die Gesellschafter der neuen Gastronomie und Hotel GmbH, bestehend aus den Familien Jürgen und Heike Knöchel, Jens und Emma Fuchs sowie die Familie Siegfried und Renate Blank und Jens Blank. Das Ehepaar Knöchel, derzeit in Rothenburg tätig, ist in der Region schon bekannt und beliebt. Mit seinen Interpretationen der regionalen fränkischen Küche hat sich Jens Knöchel schon einen sehr klangvollen Namen gemacht. Er gilt als einer der besten Köche Westmittelfrankens. Seine Frau wird sich in der „Alten Vogtei“ um das Wohlergehen der Gäste und den perfekten Service im Gastronomiebereich kümmern.

Jens und Emma Fuchs sind für den Hotelbereich zuständig. Sie sorgen dafür, dass sich die Gäste in den historischen und zugleich zeitgemäßen eleganten Zimmern und im Wellnessbereich, „Badstubn“ genannt“, wohlfühlen und kümmern sich um ein vorzügliches Frühstücksbüfett. Jens Fuchs kennt sich als aktueller Leiter des Hotels „Frankenhöhe“ in Aurach in der Branche ebenso bestens aus. Den kaufmännischen Bereich des Unternehmens decken mit Siegfried und Renate Blank sowie Jens Blank ebenfalls sehr erfahrene Kräfte ab. In ihren Zuständigkeitsbereich fallen auch das Marketing und die Werbung. Die Familie Blank – Betreiber der Ansbacher Hotels „Fantasie“ und „Bürger-Palais“ – weiß ebenfalls im Detail, worauf es ankommt. Als Geschäftsführer der GmbH fungieren Siegfried Blank, Jens Blank, Jürgen Knöchel, Jens Fuchs

Als Termin für das Eröffnungswochenende steht der 3., 4. und 5. März bereits im Kalender. Wenn alles so gut weiterläuft, kann dieser auch eingehalten werden. Am 24. März soll es einen offiziellen Akt mit politischer Prominenz geben. DasHaus wird voraussichtlich 15 Voll- und ebenso viele Teilzeitarbeitsplätze bieten.

Siegfried Blank, der ehemalige Leiter des Ansbacher Amts für Kultur und Touristik, sieht das Projekt auch unter dem Aspekt des Fremdenverkehrs. Hier sei vor Ort noch viel Potenzial vorhanden, das man entwickeln könne, sagte er bei einem Pressetermin in dem Sanierungsgebäude. Bürgermeister Dörr erwartet, dass die renovierte „Vogtei“ wieder für mehr Leben in der Altstadt sorgen wird. Er ist voll des Lobs für alle an der Maßnahme Beteiligten, eingeschlossen die Innenarchitektin Heidi Frank aus Wassermungenau. „Die Vogtei ist mit ihrem Ambiente weit und breit schon einmalig“, betonen Dörr und Blank. Sie sind davon überzeugt: „Es wird ein Leuchtturm werden, der weit über die regionalen Grenzen hinausstrahlt.“

ERICH NEIDHARDT