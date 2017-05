Bereits zum vierten Mal war der Reiterhof "Altmühlsee" in Wald-Mooskorb Treffpunkt für Haflinger und Edelbluthaflinger aus nah und fern. Rund 300 Tiere und ihre Reiter beziehungsweise Kutschfahrer maßen sich in den unterschiedlichsten Disziplinen.

Wo sich eben noch Schauspieler, Kabarettisten und Musiker die Tür in die Hand gaben, haben nun die Bagger das Kommando übernommen: Die Gunzenhäuser Stadthalle hat sich in eine riesige Baustelle verwandelt.

Mit einem Festakt im romantischen Innenhof haben die Stadt und das Jugendherbergswerk Bayern das 20-jährige Bestehen der Jugendherberge in Gunzenhausen gefeiert.

Der Trinkwasser-Hochbehälter am Reutberg in Gunzenhausen wird saniert. Die Stadtwerke investieren in diese Maßnahme rund eine Million Euro.