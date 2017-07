Prächtige Autos, wunderschöne Petticoats, fetzige Musik: Beim "Oldie Town-Festival" in Wolframs-Eschenbach war zwei Tage lang mächtig Stimmung angesagt. © Horst Kuhn

Gunzenhausen: Brennende Getreidefelder Gleich zweimal schrillten am Samstag Nachmittag bei den Feuerwehren rund um Streudorf die Alarmglocken: Zunächst war ein Getreidefeld bei Höhberg in Brand geraten, Stunden später das gleiche Spiel nahe Streudorf, nur dass hier auch noch eine Quaderballenpresse Feuer gefangen hatte.

Schwertransport für Wolfsbronn Da ist Fahrpraxis gefragt: Der 100 Tonnen wiegende Schwertransporter steuert das kleine Wolfsbronn am Fuße des Hahnenkamms an. Am Ende wird es doch ein bisschen eng.

In Gegenverkehr geraten: Auto stößt bei Heglau mit Traktor zusammen Vermutlich wegen der tiefstehenden Sonne kam ein junger Autofahrer am Mittwochabend auf einer Kreisstraße bei Heglau (Landkreis Ansbach) in einer Kurve in den Gegenverkehr, wo sein Auto mit einem Traktor kollidierte. Die beiden Fahrzeuge wurden enorm beschädigt.