Der alte Sieger beim Altmühlseelauf ist auch der neue. Andreas Doppelhammer verteidigte seinen Titel vom vergangenen Jahr. Am Halbmarathon nahmen rund 360 Läufer teil, am Jedermannslauf 122 Menschen und auchdie Bambinis durften über 400 Meter schon mitmachen. Das Wetter kam den Sportlern in diesem Jahr zupass, es war kühler als in den vergangenen Jahren.