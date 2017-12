ZV Altmühlsee zieht positive Bilanz

Piraten-und Gespensterfahrten sind der Hit – Kritik an Schotter-Radweg - vor 6 Stunden

GUNZENHAUSEN - Eine äußerst positive Bilanz ziehen die Verantwortlichen des Zweckverbands Altmühlsee für das zu Ende gehende Jahr. Kritik gab es in der jüngsten Sitzung lediglich am Zustand eines Radwegs, der durch den Staatswald führt.

Beförderte 32 000 Fahrgäste: Die „MS Altmühlsee“ erfreut sich großer Beliebtheit bei Feriengästen. © Wolfgang Dressler



Auf der laut Verbandsrat Anton Seitz viel genutzten Verbindungsstrecke zwischen Merkendorf und Muhr am See hätten sich heuer zwei Radfahrer schwerer verletzt. Grund für die Unfälle sei der Schotter, der auf dem Weg ausgebracht worden ist. Und zwar so dick, dass er für die Radler zur Gefahr wurde, wie Seitz bemängelte.

Ausgebracht wiederum wurde der Schotter im Auftrag der Forstdienststelle in Allersberg, mit der er sich bereits in seiner Funktion als Behindertenbeauftragter des Landkreises Ansbach in Verbindung gesetzt habe. Es sei ihm auch versprochen worden, das Problem anzugehen, bisher sei offensichtlich aber noch nichts geschehen, weshalb er nun die Versammlung bat, sich ebenfalls dorthin zu wenden, um etwas zu erreichen. Immerhin verließen sich die Radfahrer darauf, ausgewiesene Wege auch befahren zu können.

Beschwerden gingen ein

Mit der Materie bereits betraut ist Muhrs Bürgermeister Dieter Rampe, ist seine Gemeinde doch für den Unterhalt des Weges zuständig. Laut einer Vereinbarung müssen die Staatsforsten jedoch für entstandene Schäden aufkommen. Das Schottermaterial hält er ebenfalls nicht geeignet für einen Radweg ("Das lässt sich nicht verdichten"), weshalb er schon mehrmals in Kontakt mit der zuständigen Revierförsterin war. "Das muss geändert werden", betonte er. Von Unfällen ist dem Muhrer Rathauschef zwar bisher nichts bekannt, Beschwerden sind jedoch auch bei ihm eingegangen.

ZVA-Vorsitzender Karl-Heinz Fitz regte einen Ortstermin an, um sich die Sache anzuschauen und eventuell eine Lösung zu finden. Der dicke Schotter auf dem Radweg war jedoch der einzige Aufreger in der Sitzung, ansonsten gab es zufriedene Gesichter: Die Saison lief gut, alle Veranstaltungen gingen reibungslos über die Bühne und erfreuten sich laut Geschäftsleiter Daniel Burmann großen Besucherzuspruchs.

Einzig das Drachenfest Ende Oktober musste wegen eines Sturmtiefs von offizieller Seite abgesagt werden, lockte aber trotzdem viele Gäste an den Altmühlsee. Weiterhin sehr beliebt sind die Piraten- und Gespensterfahrten mit der "MS Altmühlsee". Das Schiff beförderte insgesamt rund 32 000 Fahrgäste und wird auch gerne für Trauungen und als Shuttle zur Hirteninsel genutzt.

"Feedback ist wichtig"

Die Messebesuche, die in den vergangenen Jahren etwas zurückgefahren wurden, sollen im kommenden Jahr wieder verstärkt in Angriff genommen werden. "Das Feedback der Gäste ist uns wichtig", erklärte Burmann diese Entscheidung.

2018 ist außerdem geplant, die Informationstafeln am Altmühlsee und am Überleiter neu zu gestalten, eine Wegebeleuchtung an der Auslauftulpe bis zum Seezentrum Schlungenhof soll errichtet werden, und das Seezentrum Wald soll einen barrierefreien Steg bekommen, der gastronomisch genutzt werden kann. Bis zum Start der neuen Saison ist auch die Fertigstellung der neuen Wasserrettungsstation am Walder Seeufer vorgesehen.

Weiter kündigte Burmann die Sanierung der öffentlichen Sanitäranlage am Surfzentrum an. Hierfür habe es schon positive Fördersignale gegeben. Noch im Bereich der Wünsche liegt dagegen der Ausbau der Wohnmobilstellplätze, eventuell am Surfzentrum oder in Muhr am See. "Der Bedarf wäre da", so der Geschäftsleiter, der auf ein zwar arbeitsintensives, aber aus touristischer Sicht sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken kann. In diesem Sinne verwies er auf die stetig gestiegenen Einnahmen aus den Verpachtungen und den Parkplatzgebühren.

Keine Einwände aus den Reihen der Verbandsräte gab es gegen die Pläne der Stadt Ornbau, am Ortsrand weitere Wohnbauflächen auszuweisen. Hier sollen im Rahmen des kommunalen Wohnbauförderungsprogramms zwei Mehrfamilienhäuser mit je sechs Wohneinheiten und etwa 25 freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser entstehen.

Tina Ellinger Altmühl-Bote E-Mail