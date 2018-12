Zwei Kirchen im Altmühltal gesperrt

Deckenschäden in den Gotteshäusern in Dittenheim und Markt Berolzheim - vor 33 Minuten

DITTENHEIM/MARKT BEROLZHEIM - Schreck für die Kirchengemeinden Dittenheim und Markt Berolzheim: In den Decken ihrer Gotteshäuser klaffen Löcher. Bis auf weiteres finden die Gottesdienste daher in Ausweichquartieren statt.

Ein etwa zwei Quadratmeter großes Stück Decke ist in der Dittenheimer Kirche heruntergebrochen. Foto: Uli Gruber



Wie Dittenheims Pfarrer Walter Krewin mitteilt, war kurz vor Weihnachten im Gotteshaus St. Peter und Paul ein rund zwei Quadratmeter großes Stück der Decke heruntergebrochen.

Zum Zeitpunkt des Geschehens hat sich, Gott sei Dank, niemand in der Kirche aufgehalten. Unabhängig davon bleibt das Gebäude bis auf Weiteres für Gottesdienste und öffentliche Veranstaltungen gesperrt. Gleich nach den Feiertagen wird eine Spezialfirma damit beauftragt, ein Netz um die "offene Wunde" in der Deckenstruktur zu befestigen. Erst wenn die Sicherheit gewährleistet ist, könnten zumindest der linke Kirchenflügel und die Plätze unter der Empore für Gottesdienste möglicherweise wieder in Anspruch genommen werden.

Allerdings würde dies nur eine vorübergehende Lösung darstellen, weil St. Peter und Paul wegen etlicher zusätzlicher Risse im Deckenbereich umfangreiche Sanierungsmaßnahmen ins Haus stehen.

Großflächig erneuern

Laut Pfarrer Krewin sollen die erforderlichen Maßnahmen für die Renovierung gleich Anfang Januar 2019 in die Wege geleitet werden. In diesem Zusammenhang gelte es, Fördermittel und staatliche Zuschüsse sorgfältig zu beantragen. Erst danach könne eine Prognose zu Umfang, Dauer und Finanzierung der Arbeiten gemacht werden.

Für den Erhalt der in den 1980er-Jahren erstellten Deckengemälde besteht nach Einschätzung von Walter Krewin wenig Hoffnung. Um dem Projekt auch langfristig Substanz zu verleihen, müsse wohl großflächig erneuert werden. Dies objektiv zu beurteilen, obliege jedoch der Zuständigkeit von Sachverständigen und Gutachtern.

Rathauschef Günter Ströbel teilt die Einschätzung Krewins. Für die weihnachtliche Messe und den bevorstehenden Gottesdienst zum Jahreswechsel hatte die Gemeinde unbürokratisch die Mehrzweckhalle zur Verfügung gestellt. Die Halle kann auch in Zukunft für größere kirchliche Veranstaltungen genutzt werden. Ansonsten dient das Philipp-Melanchthon-Haus als Ausweichquartier.

Auch in der Decke der Kirche St. Maria in Markt Berolzheim klafft seit einigen Tagen ein großes Loch. Das Gotteshaus ist, wie auch das in Dittenheim, bis auf Weiteres für die Öffentlichkeit gesperrt. Foto: Martin Lettenmeier



Nicht schlecht staunte auch der Markt Berolzheimer Mesner Reinhold Ernst: Als er am Morgen des 24. Dezember wie gewohnt die St.-Maria-Kirche aufsperrte, lag der Geruch von Staub noch in der Luft. Der Boden und die Mittelempore der kleinen Kirche waren mit drei Zentimeter dicken Putzteilen übersät. Oben in der Decke klaffte ein zwei Quadratmeter großes putzfreies Loch. Die darunterliegende Deckenkonstruktion war deutlich zu sehen. Reinhold Ernst, der gleichzeitig Vertrauensmann des Kirchenvorstands ist, informierte sofort Pfarrerin Myriam Krug-Lettenmeier. Die Kirche wurde umgehend gesperrt. Gleich am ersten Arbeitstag nach den Weihnachtsfeiertagen begutachteten zwei Bausachverständige, Vertreter des Kirchenvorstands und die Pfarrerin die Kirche St. Maria. Nach dem ersten Urteil des Architekten Jochen Radegast aus Pappenheim und des Restaurators Thomas Salveter aus Bachhagel ist durch den Sturm der Dachstuhl der Kirche erschüttert worden und hat den Bruch des Deckenputzes ausgelöst.

Auch an weiteren Stellen ist der Putz nun locker. Nach Meinung der Experten muss ein Statiker den gesamten Dachstuhl prüfen und die weiteren Schritte zur Sanierung vorschlagen. Auf jeden Fall bleibt die Kirche bis auf Weiteres geschlossen und darf nicht mehr betreten werden.

Die Gottesdienste finden ab sofort in der Kirche St. Michael statt, sagte Pfarrerin Myriam Krug-Lettenmeier. Glücklicherweise hat Markt Berolzheim ja zwei Kirchen. In den Wintermonaten Januar und Februar werden die Gottesdienste allerdings aus Kostengründen in das Bischof-Meiser-Haus verlegt, da die Heizkosten dort nicht so hoch sind wie in der großen Kirche St. Michael.

Wann die St.-Maria-Kirche wieder von Kirchenbesuchern genutzt werden kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar. Angesichts von ausstehenden Gutachten und notwendigen Ausschreibungen kann sich die Reparatur oder Sanierung über mehrere Monate hinziehen.

