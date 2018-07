Gut 30 Grad in Franken: Eine Woche im Zeichen der Sonne

Am Donnerstag sind bis zu 33 Grad möglich - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein Traum für leidenschaftliche Sonnenanbeter, schwere Zeiten für hitzeempfindliche Menschen: Wetterexperten sagen für die ganze Woche hochsommerliche Temperaturen in der Region voraus. Wer kann, sollte sich ins Freibad oder an den See flüchten.

Ein Junge entspannt sich auf seinem Schwimmtier. Dazu wird er auch in den kommenden Tagen ausreichend Gelegenheit haben. Foto: Rainer Jensen/dpa



Schon am Montag hat es sich angekündigt, ab Dienstag wird es endgültig Realität: Der Sommer gibt sein Comeback! Und was für eines! Schon am Dienstag dürfen sich die Franken laut wetter.com auf satte 14 Sonnenstunden bei Temperaturen bis 30 Grad freuen. Noch etwas optimistischer ist wetter.de. Dort prognostizieren die Meterologen sogar 31 Grad in der Frankenmetropole. Gleiches Bild am Mittwoch: Die Sonne brennt auf die Region hernieder, sogar 32 Grad sind dann drin.

Kachelmannwetter.de sieht noch hin und wieder ein paar Wolken vor der fränkischen Sonne. 29 Grad am Dienstag und 30 Grad am Mittwoch sagt der schweizer Wetterfrosch vorher. Vorerst ist auch kein Ende der Hitzperiode in Sicht. Wetter.com und wetter.de prognostizieren für mindestens die nächsten sieben Tage anhaltend hochsommerliches Wetter. Der Wetterdienst von nordbayern.de traut der Sonne sogar zu, die Luft über Franken am Donnerstag auf 33 Grad zu erhitzen. Die Liegeplätze am Baggersee dürften also heiß begehrt sein. Mit Wassertemperaturen von 22 Grad (großer Brombachsee) und 24 Grad (Rothsee) bieten die fränkischen Seen beste Bedingungen.

Für gute Laune bei Urlaubern dürfte die Prognose des Deutschen Wetterdienstes sorgen. Nahezu in ganz Europa herrscht in den nächsten Tagen Sonne pur. Auch an den Küsten der Nord- und Ostsee. Selbst die Skandinavier werden ins Schwitzen kommen. Der DWD prognostiziert am Mittwoch 28 Grad im norwegischen Oslo und 29 Grad im finnischen Helsinki. Wem das immernoch nicht reicht, dem sei ein Last-Minute-Trip in den Süden Spaniens empfohlen. In Malaga rechnen Meterologen in den nächsten Tagen mit kochend heißen 37 Grad.

