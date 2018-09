Gute Nase: Polizeihund erschnüffelt drei Kilogramm Drogen

23-Jähriger hatte vergeblich Cannabis und Kokain im Wald versteckt - vor 1 Stunde

ESCHAU - Drogenfahndern der Aschaffenburger Kripo ist es am vergangenen Donnerstag gelungen, rund 3,3 Kilogramm Cannabis und Kokain sicherzustellen. Erheblichen Anteil am Erfolg hatte auch der Diensthund "Corax".

Erfolgreiche Drogenfahnder: Mehr als drei Kilogramm Cannabis und Kokain wurden sichergestellt © Kriminalpolizeiinspektion Aschaffenburg



Erfolgreiche Drogenfahnder: Mehr als drei Kilogramm Cannabis und Kokain wurden sichergestellt Foto: Kriminalpolizeiinspektion Aschaffenburg



Aufgrund ihrer Ermittlungen kamen die Rauschgiftfahnder der Kripo Aschaffenburg auf die Spur eines 23-Jährigen aus dem Landkreis Miltenberg. Da dieser zunehmend im Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln stand, wurde seine Wohnung am vergangenen Donnerstag mit Unterstützung der Polizei Obernburg durchsucht.

In der Wohnung fanden die Beamten knapp 40 Gramm Kokain sowie ein verbotenes Einhandmesser und Pfefferspray. Außerdem hielten sich dort zwei andere Männer im Alter von 21 und 23 Jahren auf, bei denen es sich um mutmaßliche Rauschgiftlieferanten handelt.

Sein ganzes Können durfte danach Polizeihund "Corax" mit seinem Diensthundeführer vom OED Aschaffenburg in einem nahegelegenen Waldstück beweisen. Mit geschulter Nase erschnüffelte der tierische Spezialist 2,3 Kilogramm Haschisch und ein Kilogramm Marihuana. Beides soll der 23-Jährige in zwei Bunkern versteckt haben.

Gegen alle drei Festgenommen wurden strafrechtliche Ermittlungen wegen des Verdachts des illegalen Rauschgifthandels eingeleitet. Sie verbrachten die Nacht in Hafträumen der Polizei und wurden am Freitag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.