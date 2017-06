Hallo Hochsommer! Hitzewelle erreicht die Region

Temperaturen steigen nun bis Donnerstag stetig an - Über 30 Grad erwartet - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Wer in den kommenden Tagen einen kühlen Kopf bewahren will, muss schon einige Tricks auf Lager haben. Wir starten ab Sonntag nämlich direkt durch in den hitzigen Hochsommer. Nächste Woche erwarten uns über 30 Grad!

Ab ins kühle Nass - An den kommenden Tagen gibt es für den Freibadbesuch die besten Voraussetzungen. © Armin Weigel/dpa



Ab ins kühle Nass - An den kommenden Tagen gibt es für den Freibadbesuch die besten Voraussetzungen. Foto: Armin Weigel/dpa



Sommer-Fans kommen am Sonntag total auf ihre Kosten: Bei bis zu 25 Grad, einem Regenrisiko von null Prozent und viel Sonnenschein steht dem Biergartenbesuch nichts mehr im Weg.

Bilderstrecke zum Thema Unsere Tipps: Das sind die schönsten Biergärten in Franken Sommer, Sonne, Biergarten! Was gibt es schöneres, als an den wärmsten Tagen des Jahres an einem lauschigen Plätzchen ein frisch gezapftes Seidla zu zischen? Nichts, richtig. Wir haben für Sie eine Liste zusammengestellt mit ausgewählten Biergärten in Franken - den Favoriten der Redaktion.



Heiß, heißer, Montag, könnte es dann zum Wochenstart heißen. 30 Grad prophezeit der Wetterdienst von nordbayern.de. Der Dienstag soll mit 29 Grad ähnlich hochsommerlich werden. Damit Sie die Hitze gut überstehen, haben wir die besten Tipps zusammengestellt. Am Dienstagabend erreicht uns laut Wetterochs von Nordwesten her die nächste Kaltfront. Allerdings werden nur wenige und schwache Gewitter erwartet.

Auch der Mittwoch lässt sich nichts nachsagen und verspricht uns bis zu 28 Grad und 12 Sonnenstunden. Laut wetter.com toppt der Donnerstag jedoch alles: Das Thermometer soll auf bis zu 36 Grad ansteigen. Also da kommt uns jede Abkühlung im kühlen Nass ja gerade recht.