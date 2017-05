Hammelburg: Mit dem Polizeiauto zur Abi-Prüfung

Ein 18-Jähriger hat es gerade noch rechtzeitig zum Gymnasium geschafft - vor 7 Minuten

HAMMELBURG - Wer kurz vor den Abi-Prüfungen steht, kann alles andere um sich herum schon mal vergessen. So ist es auch einem 18-Jährigen am Dienstag passiert, der vergaß sein Auto vollzutanken und kurz vor der Prüfung auf der Landstraße liegenblieb. Eine Streife fuhr ihn im Polizeiwagen zum Gymnasium.

Der 18-Jährige aus dem Landkreis Bad Kissingen war am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr gerade auf dem Weg zum Gymnasium in Hammelburg um seine mündliche Abiturprüfung abzulegen, als sein Auto auf der B287 bei Fuchsstadt liegenblieb. Offenbar hatte der Abiturient vor lauter Prüfungsstress vergessen, sein Auto ausreichend zu betanken.

Eine Streife bemerkte den liegengebliebenen Pkw mit eingeschalteten Warnblinkern und hielt an um zu helfen. Hilflos und kreidebleich erklärte der junge Mann den Polizisten, dass er in zehn Minuten bei seiner mündlichen Prüfung in Geografie sein müsse.

Kurzerhand schoben die Beamten den Pkw von der Straße und stellten ihn verkehrssicher ab. Anschließend fuhren sie den 18-Jährigen zum Gymnasium, wo sie gerade noch rechtzeitig zum Prüfungsbeginn ankamen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.