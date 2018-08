Hase stirbt nach Pfefferspray-Attacke in Lichtenfels

43-Jähriger geriet mit der Besitzerin des Tieres in Streit - vor 1 Stunde

LICHTENFELS - Am Freitagabend tracktierte ein 43-Jähriger in Lichtenfels einen Hasen mit Pfefferspray. Auch der Notdienst konnte dem Tier nicht mehr helfen, es starb an den schweren Verletzungen.

Gegen 22 Uhr am Freitagabend geriet der 43-Jährige mit einer 18-jährigen Frau in Lichtenfels in Streit. Der Mann geriet dabei so in Rage, dass er den Hasen der jungen Frau mit einem Pfefferspray besprühte.

Der Notdienst tat sein Bestes, um das unschuldige Tier noch zu retten, allerdings vergeblich. Der Hase starb an den schweren Verletzungen. Den Angreifer erwartet nun eine Anzeige nach dem Tierschutzgesetz.

