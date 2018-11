"Hätte mehr Laub fegen müssen": Finnen lachen über Trump

HELSINKI - Seit Tagen wüten in Kalifornien verheerende Waldbrände. Nachdem Trump bereits schlechtes Forstmanagement dafür verantwortlich gemacht hat und sich beschwert hat, man hätte mehr Laub fegen müssen wie es angeblich in Finnland üblich ist, machen sich diese über den US-Präsidenten lustig.

Seit mehreren Tagen vernichten schwere Waldbrände in Kalifornien ganze Ortschaften. Besonders schwer wütete das sogenannte "Camp Fire" im Norden Kaliforniens. Das Feuer gilt jetzt schon als das tödlichste und zerstörerischste in der Geschichte des Westküstenstaates. Und US-Präsident Donald Trump versteht es, sogar in den ungünstigsten Situationen stets ins Fettnäpfchen zu treten. Bei dem Besuch eines verwüsteten Wohnwagenparks sagte er, die Leute hätten mehr Laub fegen müssen. Mit diesem Ratschlag unterstützt er seine zuvor geübte Kritik an den lokalen Behörden, denen er "schlechtes Forstmanagement" vorgeworfen hatte. Die Brände hatten sich, laut Trump, unter anderem deshalb so rasant ausbreiten können, weil in den letzten Monaten viel Altholz und Laub liegengeblieben war.

Doch wie kam der US-Präsident eigentlich auf die glorreiche Idee, dass Laubfegen das entscheidende Gegenmittel gegen Waldbrände seien. Dabei berief Trump sich, wie der Guardian berichtet, auf den finnischen Präsidenten Sauli Niinisto, den er eine Woche zuvor in Paris getroffen hatte und mit dem er ein Gespräch über Waldbrände hatte. "Sie haben viel Zeit mit Harken und Sauberhalten verbracht und hätten keine Probleme", wollte Trump den finnischen Präsidenten später zitieren. Und musste dabei wohl etwas verwechselt haben. Denn dieser behauptet nun, nie vom Laubsammeln erzählt zu haben. Viele Finnen haben sich über diese Aussage enorm amüsiert und machten sich entsprechend via Twitter über Trump lustig.

Pyry Luminen posiert für ihren Tweet mit einem Staubsauger im Wald und schreibt dazu: "Nur ein ganz normaler Tag im finnischen Wald".

"Wir harken nie unsere Wälder, nie", twittert eine andere Nutzerin. Parks würden sie harken, aber doch keine Wälder. "Hat Trump zu viel Rauch eingeatmet, und welchen Rauch?" schreibt sie ironisch weiter. Sie hätten in Finnland mit Abstand die sauberste Luft zu bieten.

Das da vielleicht doch ein kleiner Klima-Unterschied zwischen Finnland und Kalifornien bestehen könnte, wirft Veli-Pekka Kivimäki ein. "Außerdem bestehen 80 Prozent unseres Landes aus Wald. Wir können nicht überall Maniküre betreiben", geht der Tweet weiter.

: "Sie haben viel Zeit mit Harken und Sauberhalten verbracht und sie haben keine Probleme"

"Ich lebe schon mein ganzes Leben in Finnland und habe nicht einmal gesehen oder gehört, dass jemand Laub recht oder die Wälder säubert. Wir sammeln Müll auf, das ist alles.", schreibt eine weitere Nutzerin sichtlich verstört über Trumps Aussage.

Einige Nutzer konnten auch noch widerstehen auch ein Gifs zu gestalten. Während ein kleiner Junge den Rasen des Weißen Hauses mäht, will Trumo ihn fix nach Kalifornien zum Rächen schicken.

