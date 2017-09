Heftige Böen: Franken droht Sturmgefahr

Am Mittwoch wird es nicht nur stürmisch sondern auch regnerisch - vor 28 Minuten

NÜRNBERG - Der Mittwoch hat es richtig in sich: Verschiedene Wetterdienste warnen vor heftigem Wind in Franken, örtlich besteht sogar Sturmgefahr. Zusätzlich droht auch noch Regen.

Die Wetterdienste warnen: Am Mittwoch wird es in der Region stürmisch. © afp



Der Mittwoch wird nicht nur nass, sondern auch richtig ungemütlich: Laut wetter.de besteht Sturmgefahr ab Windstärke acht. Aber auch wetter.com warnt vor heftigen Böen aus südwestlicher Richtung, die bis zu 55 Kilometer pro Stunde schnell werden können. Außerdem ist es laut Wetterochs wechselnd bewölkt mit einzelnen Regenschauern. Maximal werden 22 Grad erreicht.

Mit voller Hoffnung blicken wir also auf den Donnerstag, an dem es laut der nordbayern.de-Wettervorhersage trocken bleibt, gleichzeitig aber auch relativ kühl wird. Die Höchsttemperaturen belaufen sich auf maximal 17 Grad.

Am Freitag startet dann erneut die spätsommerliche Achterbahnfahrt, denn die Temperaturen steigen wieder auf 22 Grad an. Doch schon in der Nacht auf Samstag beginnt wieder das große Schütten: Das ganze Wochenende über soll es heftige Regenschauer geben, kein Teil der Region bleibt verschont. Zu allem Übel prophezeit der Wetterochs maximal 16 Grad.

nb