Heftige Rangelei mit der Polizei nach Personenkontrolle

Ein 31-Jähriger hatte zuvor eine Flasche gegen die Beamten erhoben - vor 51 Minuten

NÜRNBERG - Die Kontrolle eines Fußgängers durch die Polizei beim Frankenschnellweg stellte sich als große Herausforderung heraus. Am Ende mussten viele Beamte gegen den Mann und seine Begleiter einschreiten.

Der 31-jährige Fußgänger war am Samstag mit mehreren Begleitpersonen gegen 2 Uhr An den Rampen unterwegs und sollte überprüft werden. Auf mehrfache Ansprache der Streife und Aufforderungen, stehen zu bleiben, reagierte der Mann überhaupt nicht. Erst bei unmittelbarem Kontakt zu ihm drehte sich der 31-Jährige um und erhob sofort eine gefüllte Bierflasche gegen die Beamten.

Sie rechneten mit einem Wurf wendeten unmittelbaren Zwang an. Dabei entstand eine heftige Rangelei, in deren Verlauf der Mann einem Beamten einen Kopfstoß versetzte. Seine Begleiter kamen ihm während des Vorfalls zu Hilfe. Erst durch Unterstützung weiterer Streifen gelang es, den nun Beschuldigten zu überwältigen und in das Dienstfahrzeug zu bringen. Die Begleiter konnten mit Mühe zurückgehalten werden. Dabei musste die Gruppe geschoben und abgedrängt werden. Auch in der Dienststelle verhielt sich der 31-Jährige sehr aggressiv.

Eine Blutentnahme und die Haftfähigkeitsprüfung sei nur durch Anwendung unmittelbaren Zwangs möglich gewesen. Am Ende aber habe sich der 31-Jährige beruhigt und sei entlassen worden. Zwei Beamte wurden leicht verletzt, blieben aber dienstfähig. Wegen Widerstands und Körperverletzung wurden Strafverfahren gegen den Beschuldigten eingeleitet.

nn