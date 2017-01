Heftige Schnee- und Graupelschauer am Mittwoch

NÜRNBERG - Der Mittwoch in Franken wird richtig ungemütlich: Die Region muss sich auf heftige Schauer mit Gewitter einstellen. In der Nacht warnt der Deutsche Wetterdienst teilweise vor starken Sturmböen. Am Wochenende wird es dann bitterkalt.

Am Mittwoch erwartet die Region heftige Schnee- und Graupelschauer. © News5 / Grundmann



In der Nacht zum Mittwoch sinken die Werte auf -2 Grad. Wie der Wetterochs berichtet, frischt der Wind durch ein Sturmtief noch einmal richtig auf und es erwarten und kräftige Sturmböen. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit Böen von bis zu 60 Stundenkilometern und Glätte.

Laut wetter.net wird der Mittwoch richtig ungemütlich: Zu Tagesbeginn sind Schneeschauer möglich, die sich dann in Regen umwandeln. Die Prognose des Wetterochs könnte kaum düsterer sein: Tagsüber rechnet er mit heftigen Schnee- und Graupelschauern, die begleitet von Gewittern über die Region ziehen.

Am Donnerstag folgt das große Bibbern: Es wird winterlich kalt mit Tiefstwerten von -8 Grad. Auch die Sonne lässt sich blicken, wetter.com geht von 3,5 Sonnenstunden aus.

Laut Kachelmannwetter müssen wir bereits in der Nacht auf Freitag mit unter -10 Grad rechnen. Die befürchteten -20 Grad lassen sich aber aktuell aus keinem Wettermodell mehr ablesen. Frieren dürften wir bei diesen Temperaturen natürlich trotzdem.

Doch war es das denn wirklich schon mit dem Schnee? Zwar bleibt es am Samstag mit Tiefstwerten um die -7 Grad ziemlich kalt, doch mit Niederschlägen ist nicht zu rechnen. Zu Beginn der zweiten Januarwoche wird es dann langsam wieder wärmer und Regenschauer begleiten uns durch den Tag - bis zum Dienstag steigen die Temperaturen auf 6 Grad. Der Winter scheint es also vorerst bei einem kurzen Gastspiel zu belassen.

