Heftiger Sturm hielt Feuerwehren in der Region in Atem

Etliche Bäume lagen in Weißenburg und Umgebung über den Straßen - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Der heftige Sturm mit teils orkanartigen Böen hat in der Region etliche Bäume entwurzelt, die teils auch auf die Straßen fielen. Besonders heftig traf es den Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen.

Der Sturm in der Nacht auf Heiligabend hielt die Feuerwehr am nächsten Morgen auf Trab. © Rainer Heubeck



Die Feuerwehren in der Region hatten am frühen Montagmorgen etliches zu tun, um die Hindernisse wieder zu beseitigen. In Weißenburg drückte etwa eine heftige Sturmböe gleich mehrere große Bäume an den Sommerkellern um. Dort rückte die Feuerwehr mit der Drehleiter an und schnitt angebrochene starke Äste über der Straße und einem Spazierweg herab. Größere Schäden gab es nach bisherigen Erkenntnissen glücklicherweise nicht.

Der kurze, aber heftige Sturm hat auch das Bahnhofsgebäude in Gunzenhausen schwer erwischt.

Das Blechdach wurde erheblich in Mitleidenschaft gezogen, es wurde von der Nordseite geradezu auf die Südseite gerollt. Bei einer Aufräumaktion am Montagmorgen mussten größere Teile des Dachs entfernt werden, dafür war der Vorplatz gesperrt.

Städtische Mitarbeiter und eine private Dachdeckerfirma, die ganz in der Nähe ihren Sitz hat, waren im Einsatz. Das Bahnhofsgebäude gehört der Stadt, sie muss sich nun um die Frage eines vielleicht erforderlichen Notdachs und die Abwicklung der Versicherungsangelegenheit kümmern.

Rainer Heubeck/Wolfgang Dressler