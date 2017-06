Heftiges Unwetter löst Erdrutsch bei Kulmbach aus

KULMBACH - Starke Regenfälle haben am Samstagnachmittag in Oberfranken und vor allem in der Kulmbacher Region schwere Schäden verursacht. Eine Schlammlawine blockierte eine Bundesstraße, auch das Stadtgebiet wurde von den heftigen Güssen in Mitleidenschaft gezogen.

Auch auf der A9 bei Bayreuth ging am Samstag massiver Starkregen nieder. Foto: NEWS5 / Grundmann



Von etwa 16.30 bis 17 Uhr am Samstag sorgte ein heftiger Gewitterregen, teils mit Hagel, für reichlich Chaos in Oberfranken. Laut kachelmannwetter ging innerhalb kürzester Zeit so viel Regen nieder wie normalerweise in einem ganzen Monat - zu viel für die Infrastruktur.

Die B 289 zwischen Kauerndorf und Kauernburg war nach einem Erdrutsch von einem Hang zwischenzeitlich beidseitig gesperrt, wie die oberfränkische Polizei mitteilte. "Die Straße kann aber mittlerweile wieder einseitig befahren werden", so ein Sprecher weiter. Die Schlammlawine hatte die die Fahrbahn vollständig verschmutzt. Die B85 bei Kulmbach ist laut dem Polizeisprecher wegen Überflutung komplett gesperrt.

Auch das Kulmbacher Stadtgebiet wurde von den starken Regengüssen hart getroffen. Mehrere Geschäfte waren betroffen und Keller von Privathäusern standen laut Polizei unter Wasser. Anwohner hätten auch von ausgehobenen Gullydeckeln berichtet, so die Polizei.

