Heiligabend: So lange öffnen die Geschäfte in der Region

NÜRNBERG - Noch schnell vor der Bescherung die letzten Einkäufe für das Weihnachtsmenü erledigen oder lang aufgeschobene Geschenke besorgen - für nicht wenige Menschen ist das schon fast zur Gewohnheit geworden. Dennoch sollte man die Geschäftszeiten genau im Blick haben, denn am Heiligabend herrschen Sonderregelungen.

Einkaufen kurz vor der Bescherung ist heuer wieder möglich, jedoch herrschen für den Heiligabend Sonderöffnungszeiten. © dpa/Bernd Wüstneck



Wer im letzten Jahr noch auf den letzten Drücker seine Weihnachtseinkäufe erledigen musste, bekam Schwierigkeiten: 2017 fiel der Heiligabend nämlich auf einen Sonntag und viele Geschäfte ließen ihre Rolläden komplett unten. In diesem Jahr dürften es Spätkäufer da schon einfacher haben - Heiligabend fällt heuer auf einen Montag. Die Ladenschlusszeiten im Blick haben sollte man jedoch trotzdem, denn es herrschen je nach Verkaufsstandort und Geschäftsart große Unterschiede.

Für den 24. Dezember sieht das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz nämlich gesonderte Regelungen vor. Heiligabend zählt nicht als Feiertag, wonach die Geschäfte öffnen dürfen. So ist es Supermärkten und Geschäften nach Paragraf 3 der Allgemeinen Ladenschlusszeilen am Heiligabend gestattet, von 6 Uhr bis 14 Uhr Kunden zu bedienen. Auch Bäckereien, Blumenläden und Verkaufsstellen für Weihnachten bieten jeweils noch bis 14 Uhr ihre Backwaren, Blumen und Christbäume für das Fest an. Bäckereien dürfen ihre Ladenöffnungszeit am Heiligabend sogar auf 5.30 Uhr vorverlegen. Während große Händler wie Aldi, Lidl und Kaufland ihre Öffnungszeiten voll ausschöpfen, weichen Einzelhändler jedoch öfter mal von den allgemeinen Öffnungszeiten ab oder lassen ihre Rollläden an diesem Tag komplett unten.

In Bahnhöfen und Flughäfen gelten andere Regeln

Doch es gibt auch Sonderregelungen: So dürfen Geschäfte an Bahnhöfen und Flughäfen an Heiligabend sogar bis 17 Uhr und an den Weihnachtsfeiertagen ganztägig ihre Pforten öffnen. Dementsprechend wird der Lidl am Nürnberger Hauptbahnhof an Sonn- und Feiertagen regelmäßig von seinen Kunden überrannt. In diesem Jahr können Spätkäufer dort am 24. Dezember von 8 Uhr bis 15 Uhr einkaufen - An den beiden Weihnachtsfeiertagen sogar bis 21 Uhr. Der Rewe to go im Hauptbahnhof öffnet an Heiligabend bis 17 Uhr und am 25. sowie 26. Dezember wieder regulär für 24 Stunden.

In der Schlemmerpassage kann an den Weihnachtstagen jeweils von 5.30 Uhr bis 22 Uhr geshoppt werden. Eine Stunde später als sonst beginnen die Ladenöffnungszeiten bei der Drogerie Müller. Hier stehen die Türen an allen drei Tagen jeweils von 9 bis 22 Uhr offen. Der McDonalds weicht dagegen gar nicht von seinen üblichen Öffnungszeiten ab und bedient seine Kunden ganztägig. Während die Imbisskette Yorma's täglich um 17 Uhr dicht macht, öffnet die Selbstbedienungs-Bäckerei Backwerk an Heiligabend nur bis 14 Uhr und an den beiden Weihnachtsfeiertagen voraussichtlich von 10 bis 15 Uhr.

Auch wer kurzfristig von der Erkältungswelle übermannt wird und Medikamente braucht, hat Glück: So dürfen Apotheken laut Gesetzgeber beispielsweise ganzttägig geöffnet haben - auch für Tankstellen gilt diese Sonderregelung. Jedoch sieht der Gesetzgeber vor, dass während der beiden Weihnachtsfeiertage abwechselnd ein Teil der Apotheken in einer Verwaltungsgemeinde geschlossen (§ 4 (2) LadSchlG) sein muss. An den geschlossenen Stellen ist dann ein Aushang anzubringen, der die Notdienst-Apotheken bekannt gibt. Tankstellen dürfen an den Feiertagen offiziell nur Ersatzteile und Betriebsstoffe sowie Reisebedarf in kleineren Mengen verkaufen, andere Waren müssten auch hier abdeckt werden.

