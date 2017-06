Heiß, heißer, Franken: Heute kommt der Hochsommer

Temperaturen steigen stetig an - In Kitzingen 35 Grad erwartet - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Wer in den kommenden Tagen einen kühlen Kopf bewahren will, muss schon einige Tricks auf Lager haben. Denn: Ab heute kommt der Hochsommer so richtig in Fahrt. Das Thermometer dürfte weit über die 30-Grad-Marke schnellen.

Heute hilft nur Abtauchen, denn es wird knalleheiß. © Armin Weigel/dpa



Heute hilft nur Abtauchen, denn es wird knalleheiß. Foto: Armin Weigel/dpa



Nach dem traumhaften Montag legt der Sommer am Dienstag nochmal nach. Das Quecksilber knackt die 30-Grad-Marke und es wird: heiß, heiß, heiß. Laut dem fränkischen Wetterochs bricht zwar eine "kaum wetterwirksame Kaltfront herein", die habe jedoch auf die Temperaturen überhaupt keinen Einfluss.

Am heißesten mit bis zu 35 Grad solle es am Dienstag im Gebiet am Unterlauf des Mains, vermutlich im unterfränkischen Kitzingen, werden, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdiensts (DWD) am Montag in München. Damit Sie die Hitze gut überstehen, haben wir die besten Tipps zusammengestellt.

Der DWD warnt zudem vor hoher Waldbrandgefahr - vielerorts gilt die Warnstufe 4 von 5. Die höchste Stufe gilt ab Dienstag für Unterfranken, aber auch für Teile Mittelfrankens sowie vereinzelt in Niederbayern und im nördlichen Oberbayern. Eine Meteorologin der Agrarmeteorologischen Außenstelle in Weihenstephan warnte auch vor einer Gefahr durch stark erhitzte Katalysatoren an Autos. Fahrzeuge solle man nicht auf trockenem Gras am Waldrand abstellen.

Auch der Mittwoch lässt sich nichts nachsagen und verspricht uns bis zu 31 Grad und 12 Sonnenstunden. Laut wetter.com toppt der Donnerstag jedoch alles: Das Thermometer soll auf bis zu 34 Grad ansteigen. Also da kommt uns jede Abkühlung im kühlen Nass ja gerade recht.

Und die kommt auch, wenn es nach dem Wetterochs geht. "Die Lage wird komplizierter", heißt es dort. Eine Kaltfront aus dem Westen dürfte entweder am Freitag oder Samstag starke Gewitter bringen, so zumindest sind die aktuellen Prognosen. Vorrübergehend gehen dann die Temperaturen auf 25 Grad zurück.

Bilderstrecke zum Thema Unsere Tipps: Das sind die schönsten Biergärten in Franken Sommer, Sonne, Biergarten! Was gibt es schöneres, als an den wärmsten Tagen des Jahres an einem lauschigen Plätzchen ein frisch gezapftes Seidla zu zischen? Nichts, richtig. Wir haben für Sie eine Liste zusammengestellt mit ausgewählten Biergärten in Franken - den Favoriten der Redaktion.