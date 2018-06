Heiße Girls und fette Karren: Street Mag Show in Geiselwind

Amerikanische Oldtimer und Motorräder begeisterten die zahlreichen Besucher - vor 57 Minuten

GEISELWIND - Am Wochenende wurde Geiselwind zum Mekka der Oldtimer-Liebhaber und Amerika-Fans: Die glänzenden Cadillacs, Pick Ups und Muscle Cars zogen dabei mindestens genauso viele Blicke auf sich, wie die Pin-Up-Girls, die für Rock'n'-Roll-Feeling sorgten.

Bilderstrecke zum Thema

Ob 400 PS starker Schlitten, schicke Limousine oder cooler Truck - auf der Street Mag Show in Geiselwind konnten die Besucher am Wochenende eine bunte Auswahl an amerikanischen Oldtimern bestaunen. Doch nicht nur die Autos sorgten für eine Zeitreise in vergangene Jahrzehnte, auch die Aussteller und Besucher gaben für ein authentisches Styling alles.