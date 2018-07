Heiße Rythmen, knappe Outfits: Samba-Festival in Coburg

Tausende Besucher jubelten den Tänzer- und Trommlergruppen zu - vor 1 Stunde

COBURG - Rio mitten in Franken: Bereits zum 27. Mal feierten Tausende Besucher in Coburg am Wochenende das Samba-Festival. Auch in diesem Jahr waren die Outfits der Tänzer schrill, die Teilnehmer glitzerten um die Wette. Die Besucher bestaunten zudem auch die vielen Trommlergruppen, die sich bei bestem Wetter durch die Stadt schlängelten.

