Heiße Tipps für kalte Tage: So bekommen Sie Ihr Auto winterfest

Mit diesen einfachen Regeln werden die Straßen sicherer - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Es ist der Klassiker: Wenn die ersten Schneeflocken fallen - wie in den vergangenen Tagen in vielen Teilen der Region -, dann sorgt das oft für Verkehrschaos auf den Straßen, ganz so, als sei der beginnende Winter eine Extremsituation. Für mehr Sicherheit auf glatten Straßen gilt es, vermeintlich einfache Tipps zu beherzigen.

Bilderstrecke zum Thema Vorbereitet gegen Frost: Tipps für ein winterfestes Auto Mit dem beginnenden Winter wachsen die Herausforderungen für die Autofahrerinnen und Autofahrer, aber auch für ihre Fahrzeuge. Kälte, Eis und Schnee verlangen angepasste Fahrweisen und vor allem gut vorbereitete Autos. Diese Regeln sollten Autofahrer befolgen, damit die Straßen im Winter sicherer werden.



krei