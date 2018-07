Heiße Woche in Franken: Die Sonne bleibt ein treuer Begleiter

NÜRNBERG - Der Wunsch nach Abkühlung bleibt vorerst unerhört: Über die ganze Arbeitswoche hinweg bleibt es in Franken sommerlich heiß. Am Wochenende könnte dann ein wenig Regen auf die vertrockneten Böden in der Region fallen.

Bei diesen Temperaturen haben die Freibäder und Seen in der Region Hochkonjunktur. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa



Der Sommer gibt weiterhin mächtig Gas! Am Mittwoch dürfen sich die Franken laut wetter.com auf satte 13 Sonnenstunden und Temperaturen bis 32 Grad freuen. Auch wetter.de sagt eine heiße Wochenenmitte voraus. Dort prognostizieren die Meterologen ebefalls 32 Grad in der Frankenmetropole. Gleiches Bild am Donnerstag: Die Sonne brennt auf die Region hernieder, laut wetter.de sind dann ebenfalls 32 Grad drin. Kachelmannwetter.de sagt zwar "nur" 29 Grad voraus, doch auch hier zweifeln die Meteorologen nicht daran, dass ein schöner Sommertag bevorsteht.

Der Wetterdienst von nordbayern.de bestätigt das und sieht am Donnerstag 85 Prozent Sonnenschein - Wolken am fränkischen Himmel sind also die Ausnahme. Wasserratten kommen also voll auf ihre Kosten. Mit Wassertemperaturen von 22 Grad (großer Brombachsee) und 25 Grad (Rothsee) bieten die fränkischen Seen beste Bedingungen. Wetter.com und wetter.de prognostizieren auch für den Freitag heiße Temperaturen. Der fränkische Wetterochs fasst zusammen: "Von Mittwoch bis Freitag ist es sonnig und trocken. Hitzegewitter sind nahezu ausgeschlossen. Wir liegen in einer schwachen Nordostströmung, mit der eine geringfügig kühlere Luftmasse einströmt, was aber von der Sonneneinstrahlung kompensiert wird."

Am Wochenende scheiden sich noch die Geister. Doch Regen scheint zumindest örtlich nicht unwahrscheinlich. Wetter.com und Kachelmannwetter.de sehen zumindest am Sonntag übereinstimmend eine erhöte Schauer- und Gewitterneigung in der Region. Während es am Samstag noch sehr heiß bleibt, sollen die Temperaturen am Sonntag auf 26 Grad fallen. Wetter.de schätzt die Wahrscheinlichkeit geringer ein, hält am Sonntagabend aber ebenfalls Gewitter für möglich.

Für gute Laune bei Urlaubern dürfte die Prognose des Deutschen Wetterdienstes sorgen. Nahezu in ganz Europa herrscht in den nächsten Tagen Sonne pur. Auch an den Küsten der Nord- und Ostsee. Selbst die Skandinavier geraten ordentlich ins Schwitzen. Ob Kopenhagen, Oslo, Helsiniki oder Stockholm - überall erreichen die Temperaturen um die 30 Grad. Wem das immernoch nicht reicht, dem sei ein Last-Minute-Trip nach Spanien empfohlen. In Madrid rechnen Meterologen in den nächsten Tagen mit kochend heißen 36 Grad.

