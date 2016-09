Heißer Wochenstart mit bis zu 30 Grad!

NÜRNBERG - Mit bestem Bade-Wetter startet die Woche. Bis Mittwoch klettern die Temperaturen täglich über 30-Grad und die Sonne zeigt sich von ihrer strahlendsten Seite. Erst gegen Ende der Woche kühlt es ab.

Ab ins Freibad: Es wird heiß! © dpa/Thomas Warnack



Die Woche startet mit strahlendem Sonnenschein. Mit elf Sonnenstunden und bis zu 30 Grad sagt uns wetter.de ideales Freibadwetter voraus.

Auch die Prognosen für die Tage danach sind klar: Sommer, Hitze, Sonnenschein. Der Wetterochs weiß: "Bis einschließlich Mittwoch ist uns das 30 Grad heiße Spätsommerwetter sicher." Wenn das mal keine Aussichten sind!

Wie es dann weiter geht, darüber sind sich die Wettermodelle noch nicht so ganz einig. Laut wetter.de soll es am Donnerstag gewittrig werden. Ab Freitag sollen die Temperaturen dann in den Keller gehen. Der Wetterochs kündigt bereits zum Donnerstag einen Wetterumschwung an und spricht dabei von einer markanten Veränderung und Abkühlung. Ein Tief vom Atlantik zieht direkt über Nordbayern und hat Werte um die 20 Grad und Regenschauer im Gepäck.

Am kommenden Wochenende könnte es laut ersten Prognosen bei Werten um 18 Grad und zahlreichen Regenschauern ungemütlich werden.

