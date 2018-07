Heißester Tag des Jahres: 38 Grad am Dienstag

Es könnten bisher nie dagewesene Temperaturen erreicht werden - vor 39 Minuten

NÜRNBERG - Jeder in Franken stöhnt bereits vor Hitze, und doch wird es immer noch schlimmer: 38 Grad heizen uns am Dienstag ein. Das hat Folgen. Das Waldbrand-Risiko steigt, die Ernte verdörrt, die Menschen und Tiere leiden.

Es könnte die Hitzewelle des Jahrhunderts werden: Wenn die Wettermodelle stimmen, sinken die Temperaturen bis Mitte August nicht mehr unter 30 Grad. © Paul Zinken/dpa



Es könnte die Hitzewelle des Jahrhunderts werden: Der fränkische Wetterochs beruft sich auf ein Wettermodell, das bis zum 8. August Höchsttemperaturen deutlich über 30 Grad vorhersagt. "Wenn diese Prognose stimmt, wird diese Hitzewelle extremer als alles, was wir jemals zuvor erlebt haben", warnt der Wetterexperte. Temperaturen bis zu 38 Grad könnten für ausgetrocknete Böden sorgen, die Waldbrandgefahr würde immens steigen. Aber auch die gesundheitlichen Folgen für Mensch und Tier sind nicht ungefährlich. Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt momentan täglich vor Hitze in Nordbayern und weiten Teilen Deutschlands.

Auch die Ernte in ganz Deutschland ist von der Hitzewelle betroffen: Bauern klagen über verdörrte Felder, die Preise von Milch und beispielsweise Gemüse steigen wegen der Engpässe.

Da die Bodentemperaturen in 50 Zentimeter Tiefe derzeit mit 25 bis 26 Grad sehr hoch sind, könnte die extreme Hitze sehr stark in Gebäude eindringen, erläutert der Wetterochs. Und auch in den kommenden Nächten sinkt das Thermometer in den Städten kaum unter die 25-Grad-Marke. Auf dem Land wird es in den Nächten mit 18 Grad etwas kühler.

Die Aussichten für die einzelnen Tage

Am Dienstag zieht sich das munter so weiter - 38 Grad stehen uns ins Haus! Davon geht der fränkische Wetterochs aus. Auch andere Wetterdienste sehen den Höhepunkt der Hitzewelle am Dienstag. Und dann? Abkühlung? Von wegen!

Auch am Mittwoch geht die Hitze weiter. Doch eine schwache Kaltfront aus Nordwesten und mögliche Gewitter drücken die Temperaturen minimal auf 36 Grad, prognostiziert der Wetterochs. Auch wetter.com glaubt an Gewitter: die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 75 Prozent. Doch der Niederschlag dürfte kaum reichen, um die trockene Erde zu bewässern.

Die Kaltfront bringt wohl auch am Donnerstag einige Gewitter in die Region, es bleibt mit bis zu 32 Grad weiterhin sehr heiß. Dieses Szenario prägt das Wetter bis zum Wochenende.

Bei dieser Hitze kann eine Abkühlung nicht schaden: Beispielsweise die fränkischen Badeseen locken mit Wassertemperaturen von 22 Grad (großer Brombachsee) und 25 Grad (Rothsee).

Doch nicht nur der Gang an den See ist am Wochenende eine Option, den Sommer zu genießen. Es gibt auch zahlreiche Freibäder, die mit Sprungtürmen, Wasserrutschen und Spielplätzen locken.

