Hemmungsloser Spaß: Narren trieben es am Wochenende bunt

In der Fränkischen Schweiz ging es besonders rund - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Fasching läuft in Franken bereits auf Hochtouren. Auch an diesem Wochenende lieferten sich die Narren wieder einen wilden Fetenspaß. Zwischen Prunksitzung, Gardetanz und hemmungsloser Einlagen - wir haben alle Bilder!

Bilderstrecke zum Thema Gardetanz und Malle-Auftritt: Heiligenstadt feiert Prunksitzung Am Samstagabend zelebrierten die "heiligen" Stadtschnecken in der Örtelscheune in Heiligenstadt ihre traditionelle Prunksitzung. Neben beeindruckenden Gardetänzen gab es auch einige schräge Auftritte auf der Bühne zu beklatschen.



Bilderstrecke zum Thema Hemmungslose Fete: Ebermannstädter geben beim Faschingsball Gas Beim Großen EBSer Faschingsball feierten am Samstagabend Jung und Alt in der Ebermannstädter Stadthalle. Auf dem prall gefüllten Parkett schwangen Bauchtänzerinnen ihre Hüften, während Politessen, Wikinger und Co. sich vor der Kamera ablichten ließen.



Bilderstrecke zum Thema Akrobatik pur: Prunksitzung der Steiner Schlossgeister Am Samstagabend luden die Steiner Schlossgeister zu ihrer Punksitzung in die Paul-Metz-Halle in Zirndorf. Bei zahlreichen Auftritten stellten die Tänzer ihr akrobatisches Können unter Beweis.



Bilderstrecke zum Thema Närrisches Programm der Superlative bei der Prunksitzung in Pottenstein Ein närrisches Programm der Superlative boten die rund 150 Aktiven des Faschingskomitees der Soldatenkameradschaft Kühlenfels-Waidach am Samstagabend während ihrer ersten Prunksitzung im vollkommen ausverkauften Bürgerhaus. Bis weit nach Mitternacht folgte ein tänzerischer Höhepunkt und ein Lachsalven auslösender Sketsch auf den anderen und die Überraschung war den Narren mit der Kürung ihrer neuen Prinzenpaare mehr als gelungen.



evo