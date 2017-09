Herbst kehrt ein: Nasse Aussichten für das Wochenende

Am Freitag noch trocken - Windböen und Schauer in der neue Woche - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Herbstsaison ist offiziell eröffnet: Am Freitag trauen sich nochmal die letzten Sonnenstrahlen durch, doch "pünktlich" zum Wochenende verabschiedet sich dann auch jeder noch so kleine spätsommerliche Hauch. Es soll richtig nass und ungemütlich werden. Also holen Sie besser schon mal Ihre Herbstjacken raus!

Jetzt ist es wohl spruchreif: Der Herbst ist da und zeigt sich am Wochenende gleich von seiner unschönen nassen Seite. © dpa



Jetzt ist es wohl spruchreif: Der Herbst ist da und zeigt sich am Wochenende gleich von seiner unschönen nassen Seite. Foto: dpa



Am Freitag kann man dann noch einmal die letzten spätsommerlichen Sonnenstrahlen genießen, denn die Temperaturen steigen laut dem Wetterdienst von nordbayern.de wieder auf 21 Grad an. Regen ist keiner vorhergesagt und die Sonne wechselt sich mit ein paar Wolkenfeldern ab. Also nichts wie raus an die frische Luft! Die nächsten Tage dürften dafür nicht mehr sonderlich viele Gelegenheiten bieten.

Bilderstrecke zum Thema Kühles Bier und kalter Kaffee: Unsere Wochenendtipps Der Herbst ist da. Ob das nun gut oder schlecht ist, mag jeder für sich entscheiden. Gut ist auf jeden Fall, dass uns ein neuerliches Wochenende ins Haus steht, an dem es jede Menge zu erleben gibt. Also, runter von der Couch, rein in die Schuhe und ab vor die Tür!



Ab Samstagmittag ist es mit dem Wohlfühlwetter nämlich wieder vorbei: Laut dem Wetterochs trübt nach einem freundlichen Vormittag bei bis zu 22 Grad eine kalte Regenfront die Wochenendstimmung.



Am Sonntag sollen die Regenschauer dann im Laufe des Tages abklingen. Die Höchsttemperaturen für diesen Tag liegen bei 17 bis 18 Grad und gegen Abend zeigt sich dann gelegentlich die Sonne. Die nächtlichen Tiefsttemperaturen liegen bei 10 Grad.

Doch eine wirkliche Besserung ist nicht in Sicht: Für den Beginn der neuen Woche kündigt der Wetterochs neue Tiefausläufer mit Regenfällen und Windböen an. Der Herbst ist dann wohl endgültig angekommen.

nb