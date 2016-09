Herbst-Tristesse: Das Wochenende wird kalt und nass

Temperatursturz ab Freitag - Der Herbst zeigt sich so langsam - vor 0 Minuten

NÜRNBERG - Noch einmal ins Freibad, noch einmal Sommergefühle. Kaum vorstellbar, dass das freudige Sonnenspiel im September bald ein jähes Ende finden soll. Doch ab Donnerstag gibt es eine dicke Ladung Herbstwetter - mit Regenschauern inklusive.

Der Spätsommer verabschiedet sich. Am Wochenende ist herbstliche Tristesse angesagt. © dpa



Der Donnerstag geht eigentlich so weiter, wie wir es bisher gewohnt sind. In Nürnberg sollen uns Werte zwischen 15 und 29 Grad verwöhnen. Die Sonne scheint zum Sommerausklang außerdem extra lange. Wetter.com kündigt bis zu zwölf Sonnenstunden an. Ein kleines Lüftchen aus Osten dürfte dabei so manche Schweißperle von der Stirn wehen. Perfekte Bedinungen also.

Doch die Freude hält nicht lange. Es droht am Wochenende die große Abkühlung. Einen Schuldigen für das kaltnasse Wetter hat der Wetterochs auch schon gefunden. Ein feuchtkühler Westwind erreicht uns nämlich übers Wochenende. "Es ist wechselnd und bewölkt bis bedeckt mit schauerartigen Regenfällen", vermeldet der fränkische Wetter-Guru.

Wie der Wetterdienst von nordbayern.de bestätigt, darf man sich daher in Franken auf regenreiche Tage einstellen. Am Freitag gibt es zwar noch Temperaturen von bis zu 23 Grad - allerdings ist die Regenwahrscheinlichkeit mit 60 Prozent alles andere als gering. Auch die Sonne zeigt sich nur selten.

Die Comeback-Chancen des Spätsommers? Sie stehen auch am Samstag nicht besonders gut. Regen ist an diesem Tag definitv Programm, die Sonnenstrahlen verstecken sich den gesamten Tag hinter den nassen Wolken. Mehr als 18 Grad sind nicht drin. Die einzig positive Nachricht der bisherigen Prognosen: Zumindest der Regen soll sich am Sonntag gegen Nachmittag wieder verziehen. Dafür gibt es dann jedoch nur noch Temperaturen um die 18 Grad.

Wo es für den letzten Sonnentag dann also nochmal ins Freibad hingehen soll, zeigt unsere Bildergalerie:

