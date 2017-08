Herrmann will Videoüberwachung massiv ausbauen

MÜNCHEN - Bayern will für mehr Sicherheit die Videoüberwachung im ganzen Land ausbauen. Dafür sollen zusätzliche Kameras vor allem an Kriminalitätsbrennpunkten im öffentlichen Raum installiert werden. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) stellt das Ausbaukonzept vor.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann kündigt einen massiven Ausbau der Videoüberwachung an. Foto: Peter Kneffel/dpa



Mit einem massiven Ausbau der Videoüberwachung in allen Bereichen des öffentlichen Lebens in ganz Bayern will die Staatsregierung die Sicherheit im Freistaat weiter verbessern.

Das Konzept des Innenministeriums setzt dabei auf fünf Schwerpunkte: mehr festinstallierte Videoüberwachungsanlagen, die Ausweitung der mobilen Videoüberwachung, den weiteren Ausbau der kommunalen Videoüberwachung gerade in Bus und Bahn, mehr Videoüberwachung in öffentlichen Gebäuden wie Einkaufszentren oder Konzerthallen sowie den verstärkten Einsatz hochmoderner und innovativer Videoüberwachungsmöglichkeiten.

"Wir werden die Videoüberwachung nur dort ausbauen, wo es für mehr Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger zwingend erforderlich ist", sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Dienstag in München.

Dies helfe der Polizei entscheidend bei der Fahndung nach Kriminellen oder auch bei möglichen terroristischen Anschlägen. "Zusätzlich stärkt die Videoüberwachung das Sicherheitsgefühl und kann abschreckend auf potenzielle Straftäter wirken."

